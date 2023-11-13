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俄羅斯派副總理出席APEC 美盼當稱職東道主

中央社舊金山12日綜合外電報導
俄國副總理奧韋爾丘克將代替俄國總統普亭出席APEC峰會。(路透)
俄國副總理奧韋爾丘克將代替俄國總統普亭出席APEC峰會。(路透)

美國一位高階官員今天說，儘管美國因為俄羅斯全面入侵烏克蘭而致力孤立莫斯科，亞太經濟合作會議（APEC）峰會本周在舊金山召開時，美國將視俄羅斯為全面參與者，善待其代表。

由於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）親自出席APEC峰會在政治上難以想像，副總理奧韋爾丘克（Alexei Overchuk）將代表出席峰會。

國務院負責APEC活動官員莫瑞（Matt Murray）告訴法新社：「他將被視為代表團團長，有機會全面參與本周的活動。」

與許多俄羅斯高層不同的是，奧韋爾丘克雖然遭受歐洲聯盟（EU）等西方國家制裁，並未遭受美國明確制裁。

莫瑞提到APEC時說：「這一年來，我們一直都在說，我們想要成為稱職的東道主，但我們將會在美國的法規下扮好東道主角色，由於遭到制裁，俄羅斯顯然已受影響。」

他坦言，在外交禮儀上，奧韋爾丘克「與來到APEC的國家元首和政府首長並非處於同一水平」。

受邀領袖包括中國國家主席習近平，他15日將與拜登總統會談。

美國已表示希望能穩定與中國的關係，並在有限的領域中合作。

相較之下，自從普亭無視美國警告，2022年2月對烏克蘭發動全面入侵，促使美國等西方國家向基輔提供數以十億計美元援助以來，華府拒絕了與俄羅斯的大多數接觸。

國際刑事法院（International Criminal Court）3月以俄羅斯非法將烏克蘭兒童遷移出境為由，對普亭發布逮捕令，他因此缺席今年的南非與印度峰會。這兩個國家對俄羅斯都比美國友善。不過，普亭最近訪問了中國。

國務院上月公開明確表示，不歡迎普亭訪問舊金山。俄羅斯則回應說，與會代表應由每個APEC成員國決定。

俄羅斯 APEC 普亭

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