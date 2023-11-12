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俄軍空襲再起 烏克蘭控飛彈攻基輔、烏東烏南遭無人機狂轟

中央社／基輔11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基表示：「從昨晚到今早，（俄國動用）近40架無人機與火箭…使用彈道飛彈攻擊基輔，對敖德薩與哈爾科夫地區則用無人機和火箭襲擊」。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基表示：「從昨晚到今早，（俄國動用）近40架無人機與火箭…使用彈道飛彈攻擊基輔，對敖德薩與哈爾科夫地區則用無人機和火箭襲擊」。（美聯社）

烏克蘭官員指出，俄羅斯今天針對烏克蘭首都基輔及其週邊地區發動逾7週以來的首次飛彈攻擊，同時也對烏國東部和南部發動無人機襲擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「從昨晚到今早，（俄國動用）近40架無人機與火箭…使用彈道飛彈攻擊基輔，對敖德薩（Odesa）與哈爾科夫（Kharkiv）地區則用無人機和火箭襲擊。」

基輔市軍政機關負責人波普科（Serhiy Popko）說道，一枚俄羅斯彈道飛彈於上午8時（格林威治標準時間6時）左右射向基輔。

波普科於通訊軟體Telegram指出：「沉寂長達52天後，敵軍恢復針對基輔的飛彈攻擊…這枚飛彈未能打到基輔，烏克蘭防空部隊在飛彈接近基輔時就將其擊落。」他還提到，所幸沒有人員傷亡或重大損失。

烏克蘭空軍表示，俄軍夜間還在烏東和烏南出動31架無人機，烏國防空部隊擊落其中19架，這些則是伊朗製造的「見證者」（Shahed）無人機。

敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）說道，敖德薩州昨晚遭受飛彈和無人機襲擊，這波攻擊造成3人受傷，南部的港口基礎設施也受損，但他沒有提供更多細節。

烏克蘭 俄羅斯 彈道飛彈

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