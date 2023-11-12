華郵：烏軍上校涉北溪管線爆炸案 繞過澤倫斯基向他報告

華郵報導烏軍上校切爾文斯基（中）在去年北溪天然氣管炸毀事件中扮演關鍵角色。（取材自X平台）

華盛頓郵報報導，烏克蘭 、歐洲其他國家與熟知祕密行動的官員透露，和烏克蘭情報機構密切關聯的烏克蘭特種部隊高級軍官切爾文斯基（Roman Chervinsky）上校，在去年北溪（Nord Stream）天然氣 管炸毀事件中扮演關鍵角色。

去年9月，俄羅斯從波羅的海連接至德國 北溪的1、2號天然氣管線因爆炸導致大規模甲烷外洩，四條管線僅存一條完好無缺，因而引發多方刑事調查，美國和西方官員一致定調為對歐洲能源設施的攻擊事件。

而切爾文斯基是迄今為止證明烏軍涉入北溪氣管被炸事件的最直接證據。

消息人士指出，48歲的切爾文斯基，曾在烏克蘭特種作戰部隊服役，是北溪氣管行動中的「協調人」，負責一支六人小組的後勤及支援工作。當時小組以假身分租帆船前往氣管所在位置，並利用深海潛水裝備下水安放炸藥。

另外，切爾文斯基並非策畫者且非單獨一人行動。知情人士指出，切爾文斯基也是聽命上層官員行事，而最終頂頭上司是烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）。

不只如此，知情人士表示北溪行動是刻意繞過總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），直接向扎盧茲尼回報。

對此，切爾文斯基透過律師否認參與破壞北溪管道，且在給華盛頓郵報和德國明鏡的聲明中表示，「所有關於我參與攻擊北溪氣管的揣測皆為俄國宣傳機構所散布，沒有任何根據。」

事實上，烏克蘭過去長期抱怨北溪氣管恐讓俄國繞過烏克蘭氣管，導致烏克蘭損失鉅額的運輸收入。而北溪氣管被毀事件發生後，美國和烏克蘭的外交關係也轉趨緊張，甚至不少美國官員表達反彈，因此考量細節敏感，消息人士均要求匿名。

俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭針對俄軍發動許多大膽的祕密行動，可是攻擊北溪天然氣管牽涉多方勢力，事關供應歐洲數百萬人民的能源。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）擁有北溪氣管51%股份，但是德國、法國和荷蘭也投資了數十億美元。