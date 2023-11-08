影／挺烏被徵召？俄網紅機場收兵單 表演台上崩潰昏厥

俄羅斯網紅Xolidayboy疑因挺烏影片被徵召入伍，收兵單不久後在表演台上崩潰昏厥。（取材自X平台）

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯網紅Xolidayboy疑因挺烏克蘭 影片被徵召入伍，收兵單不久後在表演台上崩潰昏厥。

Xolidayboy本名米納耶夫（Ivan Minayev），2020年從TikTok起家成為網紅，後來轉戰歌壇陸續發有單曲和專輯。他的外在形象有別普通俄國 男性，平時會化妝、塗指甲油，也喜愛戴變色隱形眼鏡。

當地時間6日，米納耶夫無預警在機場收到徵召令，後來他到南部城市斯塔夫羅波爾（Stavropol）表演時，在台上突然崩潰跪地且昏厥，只能在工作人員攙扶下離場，所幸送醫後並無大礙。

事實上，米納耶夫接到兵單前幾日，俄國安全網際網路聯盟（Safe Internet League）負責人米茲琳娜（Ekaterina Mizulina）才公開批評米納耶夫的影片表達「挺烏克蘭」立場。

在該影片中，米納耶夫自認是「烏克蘭人」，並說克里米亞 被俄國侵占後，克里米亞人並沒有過得比較好。

米納耶夫出生於克里米亞的塞瓦斯托波爾（Sevastopol ），克里米亞於2014年遭俄國占領；米納耶夫在2020年搬到莫斯科。

Xolidayboy的經紀團隊則回應米茲琳娜利用米納耶夫刷存在感。

其實，過去不少俄國網紅和部落客因為反戰觀點遭受米茲琳娜抨擊和威脅。先前另一位TikTok網紅米洛津（Danila Milokhin）因「恐俄言論」遭點名應該去打仗，據說這也是米洛津出走俄國的原因。

2022年，俄烏戰爭爆發後，米茲琳娜便籠統地以不實資訊為由，要求俄國國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）封鎖部分維基百科頁面，包括「俄羅斯入侵烏克蘭期間的戰爭罪行」和「布查大屠殺」。