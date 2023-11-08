我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

影／挺烏被徵召？俄網紅機場收兵單 表演台上崩潰昏厥

編譯盧思綸 / 即時報導
俄羅斯網紅Xolidayboy疑因挺烏影片被徵召入伍，收兵單不久後在表演台上崩潰昏厥。（取材自X平台）
俄羅斯網紅Xolidayboy疑因挺烏影片被徵召入伍，收兵單不久後在表演台上崩潰昏厥。（取材自X平台）

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯網紅Xolidayboy疑因挺烏克蘭影片被徵召入伍，收兵單不久後在表演台上崩潰昏厥。

Xolidayboy本名米納耶夫（Ivan Minayev），2020年從TikTok起家成為網紅，後來轉戰歌壇陸續發有單曲和專輯。他的外在形象有別普通俄國男性，平時會化妝、塗指甲油，也喜愛戴變色隱形眼鏡。

當地時間6日，米納耶夫無預警在機場收到徵召令，後來他到南部城市斯塔夫羅波爾（Stavropol）表演時，在台上突然崩潰跪地且昏厥，只能在工作人員攙扶下離場，所幸送醫後並無大礙。

事實上，米納耶夫接到兵單前幾日，俄國安全網際網路聯盟（Safe Internet League）負責人米茲琳娜（Ekaterina Mizulina）才公開批評米納耶夫的影片表達「挺烏克蘭」立場。

在該影片中，米納耶夫自認是「烏克蘭人」，並說克里米亞被俄國侵占後，克里米亞人並沒有過得比較好。

米納耶夫出生於克里米亞的塞瓦斯托波爾（Sevastopol ），克里米亞於2014年遭俄國占領；米納耶夫在2020年搬到莫斯科。

Xolidayboy的經紀團隊則回應米茲琳娜利用米納耶夫刷存在感。

其實，過去不少俄國網紅和部落客因為反戰觀點遭受米茲琳娜抨擊和威脅。先前另一位TikTok網紅米洛津（Danila Milokhin）因「恐俄言論」遭點名應該去打仗，據說這也是米洛津出走俄國的原因。

2022年，俄烏戰爭爆發後，米茲琳娜便籠統地以不實資訊為由，要求俄國國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）封鎖部分維基百科頁面，包括「俄羅斯入侵烏克蘭期間的戰爭罪行」和「布查大屠殺」。

俄國 烏克蘭 克里米亞

上一則

核汙水排海後首度破冰 岸習會可望時隔一年在APEC舉行

下一則

5萬加薩居民向南撤離 以軍：哈瑪斯失去對北部控制

延伸閱讀

布林肯抵南韓 9日外長會估將討論北韓俄國問題

布林肯抵南韓 9日外長會估將討論北韓俄國問題
俄國扶植政治人物遇汽車炸彈攻擊 烏克蘭宣稱暗殺

俄國扶植政治人物遇汽車炸彈攻擊 烏克蘭宣稱暗殺
「有風」爆紅男星 網紅女友突曬「止吐神器」被疑懷孕

「有風」爆紅男星 網紅女友突曬「止吐神器」被疑懷孕
「反以色列內容無所不在」 參議員霍利再籲禁TikTok

「反以色列內容無所不在」 參議員霍利再籲禁TikTok

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍