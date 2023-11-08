影／挺烏被徵召？俄網紅機場收兵單 表演台上崩潰昏厥
英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯網紅Xolidayboy疑因挺烏克蘭影片被徵召入伍，收兵單不久後在表演台上崩潰昏厥。
Xolidayboy本名米納耶夫（Ivan Minayev），2020年從TikTok起家成為網紅，後來轉戰歌壇陸續發有單曲和專輯。他的外在形象有別普通俄國男性，平時會化妝、塗指甲油，也喜愛戴變色隱形眼鏡。
當地時間6日，米納耶夫無預警在機場收到徵召令，後來他到南部城市斯塔夫羅波爾（Stavropol）表演時，在台上突然崩潰跪地且昏厥，只能在工作人員攙扶下離場，所幸送醫後並無大礙。
事實上，米納耶夫接到兵單前幾日，俄國安全網際網路聯盟（Safe Internet League）負責人米茲琳娜（Ekaterina Mizulina）才公開批評米納耶夫的影片表達「挺烏克蘭」立場。
在該影片中，米納耶夫自認是「烏克蘭人」，並說克里米亞被俄國侵占後，克里米亞人並沒有過得比較好。
米納耶夫出生於克里米亞的塞瓦斯托波爾（Sevastopol ），克里米亞於2014年遭俄國占領；米納耶夫在2020年搬到莫斯科。
Xolidayboy的經紀團隊則回應米茲琳娜利用米納耶夫刷存在感。
其實，過去不少俄國網紅和部落客因為反戰觀點遭受米茲琳娜抨擊和威脅。先前另一位TikTok網紅米洛津（Danila Milokhin）因「恐俄言論」遭點名應該去打仗，據說這也是米洛津出走俄國的原因。
2022年，俄烏戰爭爆發後，米茲琳娜便籠統地以不實資訊為由，要求俄國國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）封鎖部分維基百科頁面，包括「俄羅斯入侵烏克蘭期間的戰爭罪行」和「布查大屠殺」。
Russie : Le musicien Xolidayboy (Ivan Mineev) a fait un malaise lors d'un concert à Stavropol. La veille, une convocation au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire lui avait été remise à son arrivée à l'aéroport de Minvod.— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 7, 2023
Il est la cible des z-militants. pic.twitter.com/jDphiXBrM9
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