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俄羅斯退出「歐洲常規武裝力量條約」 北約跟進

中央社布魯塞爾7日綜合外電報導
俄羅斯退出「歐洲常規武裝力量條約」。圖為克里米亞一名穿著迷彩裝的人站在俄羅斯聯邦總統旗旁。(路透)
俄羅斯退出「歐洲常規武裝力量條約」。圖為克里米亞一名穿著迷彩裝的人站在俄羅斯聯邦總統旗旁。(路透)

北大西洋公約組織今天宣布停止參與冷戰時期的重要安全條約「歐洲常規武裝力量條約」，以作為對俄羅斯正式退出該條約的回應。

美聯社報導，北約（NATO）簽署國現在正式凍結對此一條約的參與。

北約的31個盟國大部分都已簽署「歐洲常規武裝力量條約」（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe，簡稱CFE條約）。這項條約於1990年11月簽署，直到2年後才獲全面批准，目的在避免冷戰敵對方、即北約和華沙公約組織（Warsaw Pact）在對方的邊境附近集結軍隊。

北約指出，「盟國各方恪遵條約，俄羅斯卻不再遵守，這種狀況無法持續下去」，因此採取行動應對。

俄羅斯外交部今天稍早宣布，莫斯科已完成退出CFE條約的程序。

根據俄國外交部發布的聲明，「從俄羅斯基本安全的角度來看，正式保留條約已變得不可接受」，並列舉烏克蘭的事態發展和北約近年的東擴行動。

這項條約是冷戰時期涉及美國與俄羅斯的數項主要條約之一，但近年已停止生效。俄羅斯於2007年暫停參與該條約，並於2015年宣布將完全退出。

針對俄方行動，北約回應，已簽署條約的盟國「有意根據國際法賦予的權利，在必要期間內終止CFE條約的效力。這項決定已獲得北大西洋公約組織所有盟國的完全支持」。

北約強調，儘管退出該條約，成員國仍然承諾會「降低軍事風險，並避免誤解和衝突發生」。

北約 俄羅斯 北大西洋公約組織

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