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前線辦授勳挨炸 烏軍官兵枉死 民情激憤籲辦人

中央社基輔6日綜合外電報導
烏克蘭第128山地突擊旅。(路透)
烏克蘭第128山地突擊旅。(路透)

烏克蘭陸軍第128山地突擊旅19名官兵日前死於俄方空襲，很可能肇因於上級在前線辦授勳儀式。總統澤倫斯基下令徹查給死難者家屬交代，有人要求應將策畫儀式的人關到死。

英國廣播公司（BBC）報導，19名殉職者是烏克蘭第128山地突擊旅（128th Mountain Assault Brigade）官兵，本月3日在烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區前線舉行的授勳儀式上遭俄軍飛彈炸死。

第128山地突擊旅表示罹難者是單位內「最好的戰士」；許多人對烏軍竟在離前線如此近的地方辦授勳儀式難以置信。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱這是場「本可避免的悲劇」，並於5日在社群媒體貼文說已展開刑事究責。

不少烏克蘭官兵和軍事專家表示，不該在有遭攻擊風險地區舉行這類儀式，上級官員應要具備俄羅斯無人機時刻都在監視烏軍前線活動的意識，以防引來俄軍趁機空襲或砲擊。

俄羅斯社群媒體Telegram上一些流傳的無人機影像據稱是當時空襲畫面，可看出當時是一場露天儀式，而地面上躺有據信為烏軍官兵的遺體。

烏克蘭的戰略司令部表示，俄軍使用伊斯坎德（Iskander）短程彈道飛彈空襲，現場另有許多平民受傷。

128山地突擊旅人員多來自烏克蘭最西部的外喀爾巴仟（Transcarpathia）地區，當地宣布3天哀悼。雖然基輔當局未公布遇襲確切位置，但一些烏克蘭媒體稱地點位於前線一處村莊，有俄國部落客指是狄米托沃（Dymytrovo）村，而烏克蘭2016年將村名改為扎里奇涅（Zarichne）。

據信烏軍是選在他們的砲兵節舉辦儀式，砲兵節是烏克蘭向砲兵和飛彈單位致敬的節日。

網路上一段影片顯示，一名據信為附近另一個旅的烏克蘭士兵公開痛批上級籌畫的這場儀式。他說前線村莊正「定期、系統性」遭俄軍攻擊，「任何在這的人都知道，只要有兩人以上的聚集就會招來空襲」，不懂官員腦袋在想什麼。

烏克蘭社運人士史騰科（Serhiy Sternenko）4日表示，策劃這場儀式的指揮官應判處無期徒刑。

烏克蘭 澤倫斯基 社群媒體

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