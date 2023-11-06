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反攻陷僵局？ 澤倫斯基：不準備和俄羅斯和談　

編譯中心／綜合5日電
烏克蘭總統澤倫斯基4日否認遭西方盟友施壓和俄羅斯進行和談，同時駁斥戰事陷入僵局。路透
烏克蘭總統澤倫斯基4日否認遭西方盟友施壓和俄羅斯進行和談，同時駁斥戰事陷入僵局。路透

英媒11月1日刊登烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）受訪內容，承認他的部隊與俄軍的戰鬥陷入「僵局」，儘管經過數月的激戰，前線幾乎沒發生任何變化，而且近期不會出現重大突破。遭到烏克蘭總統澤倫斯基辦公室譴責，而澤倫斯基也否認西方官員已經向基輔建議展開和談，強調除非俄羅斯軍隊撤離國境，否則他「不準備」與莫斯科進行談判。

中央社引述法新社報導，在一名高階烏克蘭指揮官表示俄烏衝突陷入僵局後，澤倫斯基上美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）時表示：「（美國）知道我不準備跟恐怖分子談，因為他們的話一文不值。」

「截至目前，我和俄羅斯人毫無聯繫，他們知道我的立場。」

他表示，這場衝突已經進入「艱難形勢」，但他再度否認戰爭陷入僵局。

「在前線，這不是祕密，我們沒有空防。那是俄羅斯得以掌控制空權的原因。如果他們掌控整個天空，那麼在取得防空系統之前，我們都無法迅速推進。」

雖然烏克蘭於6月發起反攻，希望奪回失土，但是交戰雙方遼闊的前線已有長達一年幾乎沒有變動。

澤倫斯基經常會見西方領袖，試圖確保取得更多防空武器，並且避免歐美國家對已經進行超過600天的這場衝突出現戰爭疲勞。

他表示，以色列與哈瑪斯在加薩走廊的戰爭，正轉移對於俄烏衝突的關注度。

澤倫斯基在基輔會見歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）時提及：「明顯地，正在中東發生的戰爭，正轉移對於烏克蘭的關注度。」他也指出，俄羅斯希望對於烏克蘭的關注度遭到「弱化」。但他強調「一切都在我們的掌控範圍內」。

澤倫斯基還說：「大家都感到疲倦，並且有不同意見，但這（與俄羅斯的戰爭）未陷入僵局。」

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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