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澤倫斯基：不準備與俄羅斯展開和談

哈瑪斯：若不讓傷兵離開加薩 雙重國籍者就不准走

澤倫斯基：不準備與俄羅斯展開和談

中央社／基輔5日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 （美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。 （美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基今天否認西方官員已經向基輔建議展開和談，強調除非俄羅斯軍隊撤離國境，否則他「不準備」與莫斯科進行談判。

法新社報導，在一名高階烏克蘭指揮官表示俄烏衝突陷入僵局後，有報導指出，美國和歐洲官員已經就談判結束戰爭一事，與烏克蘭政府進行商討，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對此作出評論。

他上美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）時表示：「（美國）知道我不準備跟恐怖分子談，因為他們的話一文不值。」

「截至目前，我和俄羅斯人毫無聯繫，他們知道我的立場。」

他表示，這場衝突已經進入「艱難形勢」，但他再度否認戰爭陷入僵局。

「在前線，這不是秘密，我們沒有空防。那是俄羅斯得以掌控制空權的原因。如果他們掌控整個天空，那麼在取得防空系統之前，我們都無法迅速推進。」

雖然烏克蘭於6月發起反攻，希望奪回失土，但是交戰雙方遼闊的前線已有長達一年幾乎沒有變動。

澤倫斯基經常會見西方領袖，試圖確保取得更多防空武器，並且避免歐美國家對已經進行超過600天的這場衝突出現戰爭疲勞。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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