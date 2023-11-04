俄烏戰爭陷入僵局 傳美歐官員跟烏克蘭政府探討對俄和談議題

烏克蘭總統澤倫斯基，攝於10月。（路透）

NBC新聞4日披露，美國與歐洲官員已經開始跟烏克蘭 政府祕密探討，對俄羅斯 的潛在和平談判可能需要什麼樣的條件，才能結束戰爭。

根據知情的美國一位現任與一位前任資深官員說法，這些交流包括十分廣泛地概述了烏方可能需要放棄些什麼以達成協議，並指烏克蘭防務聯繫小組成員國代表10月碰面時，進行了其中一些他們稱作微妙的會談。

U.S. and European officials have begun quietly talking to the Ukrainian government about what possible peace negotiations with Russia might entail to end the war, according to one current senior U.S. official and one former senior U.S. official. https://t.co/f8doGW2rIh — NBC News (@NBCNews) November 4, 2023

報導稱，這些討論承認了烏克蘭戰地軍事與歐美政局的動態，始於美歐官員擔心俄烏戰爭已經形成僵局，也擔心持續援助烏克蘭的能力。就在俄羅斯擁有似乎無窮無盡的供應時，拜登政府官員對烏軍正在耗盡部隊感到焦慮。基輔當局同樣疲於應付招兵，近來更出現民眾抗議澤倫斯基總統頒布了一些無限制徵兵的規定。

官員們還指出，自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯近一個月前開戰以來，美國政府對俄烏戰爭獲得的公眾關注少了對少存在著不安，擔心民意的轉變會讓確保基輔取得額外援助變得更加困難。

根據報導，一些美國軍方官員私底下已經開始用「僵局」（stalemate）一詞來描述烏克蘭當前戰事，部分人士稱可能要歸結到哪一方可以維持最長時間的軍力，但俄烏兩軍都沒有在一些美方官員現在稱為「英吋戰爭」的戰場上取得大幅進展。

官員們還在私下表示，烏克蘭可能要到今年年底或之後不久，才會開始就和平談判進行更緊急的討論，並稱美方官員已經跟歐洲盟邦分享了前述時間軸的看法。

美國白宮 國安會發言人華森（Adrienne Watson）在聲明表示，任何談判相關的決定都取決於烏克蘭，美方則在烏克蘭捍衛自由、獨立與反抗俄羅斯侵略慈，專注於繼續堅定支持他們。一位政府官員也指出，華府已跟基輔一起參與了烏克蘭和平峰會框架的討論，但白宮「目前不清楚跟烏克蘭有關談判的任何其他對話」。