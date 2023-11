俄烏戰爭陷入僵局 傳美歐官員跟烏克蘭政府探討對俄和談議題

NBC新聞4日披露,美國與歐洲官員已經開始跟烏克蘭 政府祕密探討,對俄羅斯 的潛在和平談判可能需要什麼樣的條件,才能結束戰爭。

根據知情的美國一位現任與一位前任資深官員說法,這些交流包括十分廣泛地概述了烏方可能需要放棄些什麼以達成協議,並指烏克蘭防務聯繫小組成員國代表10月碰面時,進行了其中一些他們稱作微妙的會談。

U.S. and European officials have begun quietly talking to the Ukrainian government about what possible peace negotiations with Russia might entail to end the war, according to one current senior U.S. official and one former senior U.S. official. https://t.co/f8doGW2rIh