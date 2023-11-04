我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

俄烏戰爭陷入僵局 傳美歐官員跟烏克蘭政府探討對俄和談議題

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基，攝於10月。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基，攝於10月。（路透）

NBC新聞4日披露，美國與歐洲官員已經開始跟烏克蘭政府祕密探討，對俄羅斯的潛在和平談判可能需要什麼樣的條件，才能結束戰爭。

根據知情的美國一位現任與一位前任資深官員說法，這些交流包括十分廣泛地概述了烏方可能需要放棄些什麼以達成協議，並指烏克蘭防務聯繫小組成員國代表10月碰面時，進行了其中一些他們稱作微妙的會談。

報導稱，這些討論承認了烏克蘭戰地軍事與歐美政局的動態，始於美歐官員擔心俄烏戰爭已經形成僵局，也擔心持續援助烏克蘭的能力。就在俄羅斯擁有似乎無窮無盡的供應時，拜登政府官員對烏軍正在耗盡部隊感到焦慮。基輔當局同樣疲於應付招兵，近來更出現民眾抗議澤倫斯基總統頒布了一些無限制徵兵的規定。

官員們還指出，自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯近一個月前開戰以來，美國政府對俄烏戰爭獲得的公眾關注少了對少存在著不安，擔心民意的轉變會讓確保基輔取得額外援助變得更加困難。

根據報導，一些美國軍方官員私底下已經開始用「僵局」（stalemate）一詞來描述烏克蘭當前戰事，部分人士稱可能要歸結到哪一方可以維持最長時間的軍力，但俄烏兩軍都沒有在一些美方官員現在稱為「英吋戰爭」的戰場上取得大幅進展。

官員們還在私下表示，烏克蘭可能要到今年年底或之後不久，才會開始就和平談判進行更緊急的討論，並稱美方官員已經跟歐洲盟邦分享了前述時間軸的看法。

美國白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）在聲明表示，任何談判相關的決定都取決於烏克蘭，美方則在烏克蘭捍衛自由、獨立與反抗俄羅斯侵略慈，專注於繼續堅定支持他們。一位政府官員也指出，華府已跟基輔一起參與了烏克蘭和平峰會框架的討論，但白宮「目前不清楚跟烏克蘭有關談判的任何其他對話」。

烏克蘭 俄羅斯 白宮

上一則

美國防部：已阻止戰火外擴 衝突控制在以色列、哈瑪斯之間

延伸閱讀

烏軍總司令坦言前線「僵局」 近期難有重大突破

烏軍總司令坦言前線「僵局」 近期難有重大突破
時代雜誌：澤倫斯基堅信必勝 未見內部叢生弊端

時代雜誌：澤倫斯基堅信必勝 未見內部叢生弊端
烏克蘭武裝部隊總司令稱戰爭陷僵局 遭俄羅斯駁斥

烏克蘭武裝部隊總司令稱戰爭陷僵局 遭俄羅斯駁斥
蓋洛普：絕大多數美國人認為金援烏克蘭要有時間限制

蓋洛普：絕大多數美國人認為金援烏克蘭要有時間限制

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心