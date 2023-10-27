我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

網路虛假資訊激增 試圖削弱西方對烏克蘭援助

中央社華盛頓27日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

從假的街頭塗鴉到竄改報導來妖魔化烏克蘭總統澤倫斯基，網路上的虛假資訊浪潮正試圖削弱西方對基輔當局的支持。這些支持在烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭中至關重要。

法新社報導，專家表示，這些謬誤目的在煽動西方國家的反烏克蘭情緒，並且讓厭倦戰爭的歐洲和美國盟友正在與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）反目的觀點有其可信度。

這波假訊息的出現正值人們將注意力轉移到以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭之際。俄羅斯預計將再次發動冬季轟炸行動，基輔正竭力留住西方支持。

隸屬於智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的數位取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）研究員歐薩查克（Roman Osadchuk）告訴法新社：「（虛假資訊）活動在多個國家以多種語言出現，加劇的傾向表明了背後有協同性行動。」

歐薩查克表示：「俄羅斯在這件事情上的主要目標是在西方社會中製造隔閡、製造兩極分化、並將對烏克蘭的幫助描繪成『有問題的』。」

「這些作為針對政治菁英和普通民眾，他們之中一些人可能沒有密切關注戰爭，因此更容易受『虛假言論』影響。」

法新社的事實查核人員曝光一系列與街頭藝術有關、嘲弄澤倫斯基的偽造影像。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基一直面臨著大量虛假資訊。

其中包括在社交媒體平台傳播的假照片，內容顯示波蘭華沙、德國柏林和法國巴黎等城市出現描繪澤倫斯基吞食其西方盟友金錢的塗鴉。但實際上並沒有這些圖畫。

華府昨天宣布向烏克蘭提供1億5000萬美元的新一輪軍事援助方案，其中包括火砲、小型武器彈藥以及反戰車武器。

歐洲聯盟也誓言提供堅定支持。歐洲議會（European Parliament）本月稍早批准一項向烏克蘭提供額外500億歐元進行重建的提案。

美國非營利組織國際共和研究會（International Republican Institute）燈塔計畫（Beacon Project）的萊洛內克（Adam Lelonek）表示：「俄羅斯正在從數十年的資訊活動中獲益。」

「俄羅斯無法從傳統戰爭中取勝，但仍渴望在資訊層面上獲得勝利。」

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

聯合國辦事處外擺222張空椅 聲援遭哈瑪斯綁架人質

下一則

以色列指控哈瑪斯 把加薩醫院做為作戰中心

延伸閱讀

拜登政府宣布增援烏克蘭1.5億元 澤倫斯基謝相挺

拜登政府宣布增援烏克蘭1.5億元 澤倫斯基謝相挺
澤倫斯基想訪問 以色列1句話秒拒

澤倫斯基想訪問 以色列1句話秒拒
怕被搶焦點？澤倫斯基想訪問遭拒 以色列：時機不對

怕被搶焦點？澤倫斯基想訪問遭拒 以色列：時機不對
澤倫斯基：以巴衝突恐分散對烏克蘭戰爭注意力

澤倫斯基：以巴衝突恐分散對烏克蘭戰爭注意力

熱門新聞

花旗銀行近日開除了個人理財顧問侯賽因諾娃，旗下一名員工，原因是她遭檢舉上網評論加薩市阿里阿拉伯醫院爆炸事件時，寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」。（照片翻攝：X / StopAntisemitism）

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

2023-10-20 13:46
以色列南部邊境城Sderot，居民疏散90%，商店成排關門。（歐新社）

戰爭重創以國經濟 旅遊業訂單多取消 但有1行業成長

2023-10-23 20:54
一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
以色列總理內唐亞胡（右）和長子亞伊爾（左）2020年1月在特拉維夫合照。亞伊爾滯留美國佛州邁阿密，沒有回國共赴國難，引發抨擊。（美聯社）

徵召逾30萬預備軍人…總理兒子卻滯美不歸？引返鄉參戰以色列人不滿

2023-10-24 07:13
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人