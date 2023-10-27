網路虛假資訊激增 試圖削弱西方對烏克蘭援助

烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

從假的街頭塗鴉到竄改報導來妖魔化烏克蘭 總統澤倫斯基 ，網路上的虛假資訊浪潮正試圖削弱西方對基輔當局的支持。這些支持在烏克蘭對抗俄羅斯 的戰爭中至關重要。

法新社報導，專家表示，這些謬誤目的在煽動西方國家的反烏克蘭情緒，並且讓厭倦戰爭的歐洲和美國盟友正在與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）反目的觀點有其可信度。

這波假訊息的出現正值人們將注意力轉移到以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭之際。俄羅斯預計將再次發動冬季轟炸行動，基輔正竭力留住西方支持。

隸屬於智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的數位取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）研究員歐薩查克（Roman Osadchuk）告訴法新社：「（虛假資訊）活動在多個國家以多種語言出現，加劇的傾向表明了背後有協同性行動。」

歐薩查克表示：「俄羅斯在這件事情上的主要目標是在西方社會中製造隔閡、製造兩極分化、並將對烏克蘭的幫助描繪成『有問題的』。」

「這些作為針對政治菁英和普通民眾，他們之中一些人可能沒有密切關注戰爭，因此更容易受『虛假言論』影響。」

法新社的事實查核人員曝光一系列與街頭藝術有關、嘲弄澤倫斯基的偽造影像。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基一直面臨著大量虛假資訊。

其中包括在社交媒體平台傳播的假照片，內容顯示波蘭華沙、德國柏林和法國巴黎等城市出現描繪澤倫斯基吞食其西方盟友金錢的塗鴉。但實際上並沒有這些圖畫。

華府昨天宣布向烏克蘭提供1億5000萬美元的新一輪軍事援助方案，其中包括火砲、小型武器彈藥以及反戰車武器。

歐洲聯盟也誓言提供堅定支持。歐洲議會（European Parliament）本月稍早批准一項向烏克蘭提供額外500億歐元進行重建的提案。

美國非營利組織國際共和研究會（International Republican Institute）燈塔計畫（Beacon Project）的萊洛內克（Adam Lelonek）表示：「俄羅斯正在從數十年的資訊活動中獲益。」

「俄羅斯無法從傳統戰爭中取勝，但仍渴望在資訊層面上獲得勝利。」