開戰600天 俄烏皆稱自己占上風

俄羅斯總統普亭表示，戰事在全線正在得到鞏固和加強，並指烏克蘭今年的大反攻已告失敗。（歐新社）

俄羅斯 對烏克蘭 的侵略16日邁入第600天，雙方持續進行激戰，皆聲稱己方在軍事方面處於優勢。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，在俄烏全面戰爭進入第600天之際，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）對國民發表演說，感謝每一位為國家自由奮鬥及努力的人。

澤倫斯基在臉書貼文寫道：「600天了。擁有不放棄的意志，就會獲得自由。基於團結的自由總是占上風。重點是不浪費時間。不要失去團結。不要讓懷疑腐蝕意志。」

他還寫說：「我們每天都須增強烏克蘭的實力。我們每天都須摧毀占領者。我們每天都須盡一切努力，確保烏克蘭人的未來只屬於烏克蘭人。」

烏軍聲稱，他們繼續在整個前線展開進攻行動，正在耗盡俄軍的力量。

另一方面，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天表示，烏克蘭的大反攻已完全失敗；他還說，俄軍正改善在哈爾科夫（Kharkiv）、頓內茨克（Donetsk）地區及南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的情況。

在中國中央廣播電視總台16日播出的專訪中，普亭聲稱，烏克蘭的反攻被說成是「陷入停頓」，其實是全盤失敗，並指出已觀察到烏方正在準備新一輪進攻行動，「我們對此知情」。

路透報導，目前俄羅斯掌控烏克蘭約17.5%的領土，其中包括克里米亞半島。從西方分析家掌握的數據看，烏克蘭於今年夏季開始的反攻未能奪回更多領土；哈佛大學貝爾弗國際事務研究中心報告指出，截至今年10月10日，烏克蘭每月重新奪回約21平方公里的土地。

不同於去年烏克蘭曾解放大片被俄軍占領土地，今年以來，由於俄軍修築了堅固的地道工事，並在之前的大片土地上埋上地雷，烏軍無法快速挺進。與此同時，俄羅斯擴招士兵，為軍隊補充了幾十萬新兵。