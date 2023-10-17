我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

開戰600天 俄烏皆稱自己占上風

編譯中心／綜合16日電
俄羅斯總統普亭表示，戰事在全線正在得到鞏固和加強，並指烏克蘭今年的大反攻已告失敗。（歐新社）
俄羅斯總統普亭表示，戰事在全線正在得到鞏固和加強，並指烏克蘭今年的大反攻已告失敗。（歐新社）

俄羅斯烏克蘭的侵略16日邁入第600天，雙方持續進行激戰，皆聲稱己方在軍事方面處於優勢。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，在俄烏全面戰爭進入第600天之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對國民發表演說，感謝每一位為國家自由奮鬥及努力的人。

澤倫斯基在臉書貼文寫道：「600天了。擁有不放棄的意志，就會獲得自由。基於團結的自由總是占上風。重點是不浪費時間。不要失去團結。不要讓懷疑腐蝕意志。」

他還寫說：「我們每天都須增強烏克蘭的實力。我們每天都須摧毀占領者。我們每天都須盡一切努力，確保烏克蘭人的未來只屬於烏克蘭人。」

烏軍聲稱，他們繼續在整個前線展開進攻行動，正在耗盡俄軍的力量。

另一方面，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天表示，烏克蘭的大反攻已完全失敗；他還說，俄軍正改善在哈爾科夫（Kharkiv）、頓內茨克（Donetsk）地區及南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的情況。

在中國中央廣播電視總台16日播出的專訪中，普亭聲稱，烏克蘭的反攻被說成是「陷入停頓」，其實是全盤失敗，並指出已觀察到烏方正在準備新一輪進攻行動，「我們對此知情」。

路透報導，目前俄羅斯掌控烏克蘭約17.5%的領土，其中包括克里米亞半島。從西方分析家掌握的數據看，烏克蘭於今年夏季開始的反攻未能奪回更多領土；哈佛大學貝爾弗國際事務研究中心報告指出，截至今年10月10日，烏克蘭每月重新奪回約21平方公里的土地。

不同於去年烏克蘭曾解放大片被俄軍占領土地，今年以來，由於俄軍修築了堅固的地道工事，並在之前的大片土地上埋上地雷，烏軍無法快速挺進。與此同時，俄羅斯擴招士兵，為軍隊補充了幾十萬新兵。

上周六，基輔方面稱，俄軍數天以來不停向烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）進攻，據德國之聲引述法新社報導，該市曾短期被當地親俄分離分子掌控，後又被烏克蘭占領，若俄軍攻克阿夫迪夫卡，其象徵意義將大於戰略意義。該市代表了反抗。

烏克蘭總統澤倫斯基，前往烏克蘭東部產業重鎮「頓巴斯」視察。（新華社）
烏克蘭總統澤倫斯基，前往烏克蘭東部產業重鎮「頓巴斯」視察。（新華社）

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

只挺以色列 歐盟執委會主席為何被罵人權雙標？

延伸閱讀

普亭飛抵北京 可能與習近平就最敏感的問題單獨會談

普亭飛抵北京 可能與習近平就最敏感的問題單獨會談
普亭已抵達北京 將出席一帶一路高峰論壇

普亭已抵達北京 將出席一帶一路高峰論壇
克宮：普亭18日一帶一路論壇期間與習近平會談

克宮：普亭18日一帶一路論壇期間與習近平會談
俄外長會王毅：普亭相當期待與習近平會晤

俄外長會王毅：普亭相當期待與習近平會晤

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用