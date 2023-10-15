普亭：烏克蘭反攻「完全失敗」 俄軍在前線取得進展

普亭最近接受電視台訪問時表示，俄軍在烏克蘭的攻勢已取得戰績，包括在戰鬥激烈、深具象徵意義的工業中心阿夫迪夫卡。(歐新社)

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）最近接受俄國電視台訪問時表示，俄軍在烏克蘭 的攻勢已取得戰績，包括在戰鬥激烈、深具象徵意義的工業中心阿夫迪夫卡（Avdiivka）。

法新社報導，根據今天上傳至社群媒體的普亭受訪片段，他說：「我軍在這塊龐大區域幾乎所有地方的處境都在改善。」

普亭指出，上述說法關乎庫皮揚斯克（Kupiansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和阿夫迪夫卡地區。他也讚揚軍方的「積極防禦戰略」。

路透報導，普亭在克里姆林宮記者札魯賓（Pavel Zarubin）上傳至社群媒體的影片中還說：「至於（烏克蘭方面）據稱停滯不前的反攻，已經完全失敗了。」

烏克蘭政府昨天回報，阿夫迪夫卡周邊昨天的戰鬥「非常激烈」，俄軍試圖包圍阿夫迪夫卡，連續數天「不停攻擊」當地。

上周烏克蘭也說，俄軍已加強攻擊這座前線城市，當地與莫斯科占據的頓內次克市（Donetsk）相距僅15公里。

阿夫迪夫卡2014年曾短暫落入俄國支持的分離主義者手中，從當時起，阿夫迪夫卡一直是烏克蘭抵抗俄國的象徵。早在2022年2月俄羅斯全面進攻烏克蘭前，當地就是前線所在，經常面臨轟炸。

俄羅斯目前掌控烏克蘭約17.5%的國土。根據西方分析結果，烏軍今年4個月來的反攻在加減過後，可說幾乎沒有收復失土。

雖然烏克蘭收復了一些俄軍去年占領的土地，現在卻難以突破俄方用地雷和增兵成千上萬人後強化的防線。