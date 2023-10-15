我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭：烏克蘭反攻「完全失敗」 俄軍在前線取得進展

挺以挺巴示威衝突 紐約61人被捕

普亭：烏克蘭反攻「完全失敗」 俄軍在前線取得進展

中央社莫斯科15日綜合外電報導
普亭最近接受電視台訪問時表示，俄軍在烏克蘭的攻勢已取得戰績，包括在戰鬥激烈、深具象徵意義的工業中心阿夫迪夫卡。(歐新社)
普亭最近接受電視台訪問時表示，俄軍在烏克蘭的攻勢已取得戰績，包括在戰鬥激烈、深具象徵意義的工業中心阿夫迪夫卡。(歐新社)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）最近接受俄國電視台訪問時表示，俄軍在烏克蘭的攻勢已取得戰績，包括在戰鬥激烈、深具象徵意義的工業中心阿夫迪夫卡（Avdiivka）。

法新社報導，根據今天上傳至社群媒體的普亭受訪片段，他說：「我軍在這塊龐大區域幾乎所有地方的處境都在改善。」

普亭指出，上述說法關乎庫皮揚斯克（Kupiansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和阿夫迪夫卡地區。他也讚揚軍方的「積極防禦戰略」。

路透報導，普亭在克里姆林宮記者札魯賓（Pavel Zarubin）上傳至社群媒體的影片中還說：「至於（烏克蘭方面）據稱停滯不前的反攻，已經完全失敗了。」

烏克蘭政府昨天回報，阿夫迪夫卡周邊昨天的戰鬥「非常激烈」，俄軍試圖包圍阿夫迪夫卡，連續數天「不停攻擊」當地。

上周烏克蘭也說，俄軍已加強攻擊這座前線城市，當地與莫斯科占據的頓內次克市（Donetsk）相距僅15公里。

阿夫迪夫卡2014年曾短暫落入俄國支持的分離主義者手中，從當時起，阿夫迪夫卡一直是烏克蘭抵抗俄國的象徵。早在2022年2月俄羅斯全面進攻烏克蘭前，當地就是前線所在，經常面臨轟炸。

俄羅斯目前掌控烏克蘭約17.5%的國土。根據西方分析結果，烏軍今年4個月來的反攻在加減過後，可說幾乎沒有收復失土。

雖然烏克蘭收復了一些俄軍去年占領的土地，現在卻難以突破俄方用地雷和增兵成千上萬人後強化的防線。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

上一則

黎巴嫩真主黨飛彈襲擊以色列北部村莊 釀1死3傷

下一則

拉法關卡封閉…援助物資堵在埃及 加薩走廊物資恐短缺

延伸閱讀

普亭將出席一帶一路峰會 倡議歐亞聯盟 專家：俄對中依賴日深

普亭將出席一帶一路峰會 倡議歐亞聯盟 專家：俄對中依賴日深
普亭讚一帶一路「沒有強迫」 學者：俄對中已變成依賴

普亭讚一帶一路「沒有強迫」 學者：俄對中已變成依賴
遭國際刑事法院通緝後首出訪 普亭抵達吉爾吉斯

遭國際刑事法院通緝後首出訪 普亭抵達吉爾吉斯
習近平最重要「主場外交」 帶路峰會17日登場 普亭料出席

習近平最重要「主場外交」 帶路峰會17日登場 普亭料出席

熱門新聞

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）建築遭哈瑪斯摧毀，以色列軍人拉起封鎖線，攝於8日。示意圖。（歐新社）

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

2023-10-08 08:57
以色列與巴勒斯坦爆發嚴重衝突，中國學者認為，此次事件凸顯以色列邊境系統、邊檢系統都失靈了。（美聯社）

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

2023-10-08 07:33

超人氣

更多 >
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園
低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿