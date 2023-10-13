美在聯合國秀無人機殘骸 指控伊朗助俄羅斯侵略烏克蘭

圖為伊朗國旗。（路透）

美國軍方官員今天向聯合國 成員國展示在烏克蘭發現的伊朗 無人機殘骸碎片。按五角大廈說法，這是伊朗與俄羅斯兩國關係升溫的證據。

法新社報導，美國駐聯合國代表團表示，今天有40多個會員國的代表與會。美國國防情報局（DIA）官員說，現場展出包括「見證者-101型」（Shahed-101）、「見證者-131型」（Shahed-131）與「見證者-136型」（Shahed-136）無人機的殘骸。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）辦公室人員轉述，湯瑪斯-葛林斐德在現場說：「這些殘骸都非複製品，全都貨真價實，這些戰爭武器意味伊朗自身也已變成惡質角色。」

湯瑪斯-葛林斐德還說：「伊朗官員毫不隱諱他們想擴大銷售攻擊無人機的意圖。現在這些無人機在俄國 手中，用來對付歐洲的平民。」

西方指控伊朗提供大量無人機給俄國用於侵烏，一些無人機搭載武裝；但德黑蘭當局否認這項指控。

美國國防情報局一名分析師昨晚預先將今天展示內容提供給包括法新社在內的4家媒體，指控伊朗說謊並希望在俄烏戰爭裡反擊俄羅斯。

另一軍情官員指出，「蜂巢狀結構」是這些無人機來自伊朗的有力證據，「我們幾可確定，只有伊朗才會使用蜂巢狀結構。」

美國軍方表示，從敘利亞到烏克蘭等各地戰場凸顯伊朗與俄國間的軍事合作快速升溫，令華府憂心。

英國方面的代表今天也在展示會場提出所謂有伊朗標誌、序號的飛彈零件。按英方說法，這些是在阿曼灣所查扣、意圖交付給葉門「青年運動」（Huthi）叛軍的伊朗武器。