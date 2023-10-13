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侵犯烏領土完整性 俄遭國際奧會停權

編譯中心／綜合12日電
朝俄建交75周年之際，針對俄烏戰爭，北韓再次表明支持俄羅斯的立場；圖為金正恩（左）與普亭。 （視頻截圖）
朝俄建交75周年之際，針對俄烏戰爭，北韓再次表明支持俄羅斯的立場；圖為金正恩（左）與普亭。 （視頻截圖）

國際奧林匹克委員會（IOC）12日將俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee）停權且「立即生效」，因為俄羅斯奧會侵犯會員烏克蘭奧會的領土完整性。

中央社引述法新社報導，俄羅斯2022年開始全面入侵烏克蘭後，違法併吞烏克蘭4區土地，俄羅斯奧會日前承認了來自這些地區的區域性組織，隨後遭到國際奧會停權。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）12日在國際奧會執委會首日會議後表示：「俄羅斯奧會不再有權如奧林匹克憲章定義的那樣，以國家奧林匹克委員會的地位運作，且無法從奧運活動中收取任何資金。」

亞當斯指出，俄羅斯奧會10月5日「單方面決定」將烏克蘭國家奧會轄下4區的體育組織，納入變成自己的成員，這4區為頓內茨克、赫松、盧甘斯克及札波羅熱。

俄羅斯奧會則形容自身遭停權，是「又一項適得其反且出於政治動機的決定」。

另一方面，在朝俄建交75周年之際，北韓再次就俄烏戰爭表明了支持俄羅斯的立場。

韓聯社報導，北韓外務省副相任天一12日發表談話稱，從烏克蘭事態發生初期起，朝方就積極支持俄羅斯為守護本國戰略安全和利益進行的正義鬥爭；重視朝俄關係、堅持發展悠久的傳統友好關系是北韓政府始終一貫的立場，面對帝國主義軍事威脅與挑釁，朝俄將為打破強權與專橫而站在統一戰線，更加緊密地展開戰略戰術合作。

北韓國務委員會委員長金正恩和俄羅斯總統普亭互致賀電，慶祝兩國建交75周年，金正恩在賀電中，並稱普亭為「普亭同志」。

據朝中社報導，金正恩致電稱，「我對俄羅斯進行了正式友好訪問，與普亭同志就多方面發展朝俄友好關系而坦誠、全面地交換意見，對此我感到非常滿意。我堅信持久發展的朝俄友好團結與合作今後將更上一層樓。」

而普亭在給金正恩的賀電中稱，1948年，前蘇聯率先承認北韓；此後，莫斯科與平壤之間，一直保持著睦鄰友好合作關係。普亭也在賀電中稱，他對於俄羅斯與北韓在過去的光榮基礎上，繼續全面積極發展雙邊關係，表示滿意，希望之前雙方在金正恩到訪時，所達成的協議，有助於地區安全與穩定。

俄羅斯 北韓 普亭

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