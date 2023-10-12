歐盟拒俄能源 普亭批搬石砸腳

俄羅斯總統普亭出席11日至13日在莫斯科舉行能源周國際論壇，抨擊歐盟拒絕俄國能源，會搞垮自己的經濟。（歐新社）

俄羅斯 能源周國際論壇於10月11日至13日在莫斯科舉行，總統普亭 在開幕儀式上抨擊歐盟，試圖放棄俄羅斯能源資源，搞垮自己的經濟，還表示並非俄羅斯拒絕提供能源，而是歐盟拒絕俄羅斯的能源。

綜合香港01、央廣報導，普亭特別提到德國，實質是透過烏克蘭購買俄羅斯的天然氣，他表示不明白為何德國會要這樣做；又稱從美國購買液化天然氣十分昂貴，有如搬石頭砸自己的腳，令人費解。

普亭在會議上表示：「對於石油 市場的穩定而言，主要供應國的互動是必要的，並且是在公開、透明的條件下(進行)。俄羅斯就是以這樣的邏輯在OPEC+的架構下與夥伴合作。」

普亭說：「我確定OPEC+夥伴的行動將繼續協調，這對石油市場的可預測性，以及最終對於全體人類的福祉，非常重要。」他還稱，OPEC+成員將「完全履行他們的承諾並成功應對所有挑戰。」

普亭表示：「我們一些夥伴的行為，像是西方國家菁英，已經在包括石油市場在內的全球能源市場散播混亂的種子。這種政治化舉措的不良後果影響整個全球經濟，現在應該予以糾正，而且負責的市場參與國當然必須這樣做。」

普亭談話中也提到以巴局勢，稱國際應努力盡量減少平民傷亡，他說，如果不解決有關建立巴勒斯坦國的根本政治問題，就無法解決導致暴力爆發的局勢，並重申俄羅斯們贊成執行聯合國決議案，和建立巴勒斯坦國；他還警告，如果中東的衝突擴大，將會影響能源市場。