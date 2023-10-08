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波蘭總統：以巴衝突分散對烏戰關注 增歐洲移民壓力

中央社華沙8日綜合外電報導
波蘭總統杜達今天表示，巴勒斯坦哈瑪斯組織（Hamas）和以色列間的暴力衝突對俄羅斯有利，因為轉移了國際社會對俄國入侵烏克蘭的注意力，並且可能會為歐洲帶來新的移民壓力。（美聯社）
波蘭總統杜達今天表示，巴勒斯坦哈瑪斯組織（Hamas）和以色列間的暴力衝突對俄羅斯有利，因為轉移了國際社會對俄國入侵烏克蘭的注意力，並且可能會為歐洲帶來新的移民壓力。（美聯社）

波蘭總統杜達今天表示，巴勒斯坦哈瑪斯組織（Hamas）和以色列間的暴力衝突對俄羅斯有利，因為轉移了國際社會對俄國入侵烏克蘭的注意力，並且可能會為歐洲帶來新的移民壓力。

路透社報導，自俄國2022年初全面入侵烏克蘭以來，波蘭一直是基輔當局的堅定支持者，已收留超過100萬烏克蘭難民。但對於歐洲聯盟（EU）要求接收一部份從其他地方進入歐洲的非正規難民，波蘭政府則斷然拒絕。

杜達（Andrzej Duda）接受私人廣播公司波蘭衛視新聞（Polsat News）採訪時表示：「這場衝突無疑有利於俄羅斯和俄國在烏克蘭的侵略行動。這分散了世界的注意力…但更重要的是，我擔心這將對歐洲造成進一步的移民壓力。」

杜達說道：「我們很可能會迎來另一波來自中東的移民潮，他們將對歐洲造成衝擊…我們的安全、對波蘭邊界的保護、以及歐盟和申根（Schengen）區邊境的保護，變得更加重要。」

自2021年中以來，波蘭、立陶宛和拉脫維亞發現試圖從白俄羅斯非法入境的人數有所增加，主要是來自中東和非洲的移民。他們指責白俄羅斯協助這些越境行動，明斯克當局否認這種說法。

白俄羅斯 烏克蘭 移民

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