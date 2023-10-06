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美截伊朗百萬發子彈 轉送烏

編譯中心／綜合5日電
美軍中央司令部4日證實繳獲的伊朗彈藥將再轉運烏克蘭，緩解等待軍援時的武器短缺問題。圖為示意圖。（美聯社）
美軍中央司令部4日證實繳獲的伊朗彈藥將再轉運烏克蘭，緩解等待軍援時的武器短缺問題。圖為示意圖。（美聯社）

美國軍方4日指出，已經將一批繳獲的伊朗小型武器彈藥交付給烏克蘭。伊朗軍隊原本打算要將這批彈藥運交給獲德黑蘭支持的葉門叛軍，但於去年12月被美國海軍截獲。

中央社引述法新社報導，在共和黨強硬派議員反對下，華府是否有能力持續軍援基輔引發質疑之際，此舉可能預示美國將向烏克蘭提供更多被扣押的軍事裝備。

美軍中央司令部聲明指出，美國在2日「轉移約110萬發7.62毫米子彈給烏克蘭武裝部隊」。

美軍表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊原本要將這批軍火「運交給葉門激進團體的青年運動」，美國政府透過司法部對伊斯蘭革命衛隊民事沒收申索，於今年7月20日取得這批彈藥所有權。

五角大廈表示，根據已授權援助案，美國仍能供應烏克蘭軍事所需「再長一點時間」，但需國會採取行動才能讓軍援烏克蘭長期持續下去。

另一方面，烏克蘭內政部副部長季姆琴科（Leonid Tymchenko）5日表示，俄羅斯去年2月全面入侵以來，烏國已經有2萬6000多人失蹤，當中包括1萬1000名平民，以及約1萬5000名軍事人員。

內政部發言人瑞瓦（Mariana Reva）表示，這個數據只納入經正式確認失蹤的人；她並說，人數可能會攀升。

烏克蘭今年6月展開反攻行動，期收復失土，但坦承烏軍遭遇俄軍重兵把守的防線，反攻進度緩慢。

烏克蘭 伊朗 內政部

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