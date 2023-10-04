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讓出陣地後反擊 俄軍「彈性防禦」戰術讓烏軍反攻難有進展

編譯周辰陽／即時報導
俄軍指揮官面對烏軍反攻攻勢時，沒有不計一切代價守住一線戰壕，而是運用了存在已久的「彈性防禦」戰術，也就是先讓出陣地，然後趁著敵軍出現弱點時進行反擊。圖為烏軍8月底攻克的札波羅熱州羅博蒂村時候的空拍圖。（路透）
俄軍指揮官面對烏軍反攻攻勢時，沒有不計一切代價守住一線戰壕，而是運用了存在已久的「彈性防禦」戰術，也就是先讓出陣地，然後趁著敵軍出現弱點時進行反擊。圖為烏軍8月底攻克的札波羅熱州羅博蒂村時候的空拍圖。（路透）

烏克蘭反攻部隊穿過了荒涼的田野與支離破碎的村莊，正面對著俄軍布下的雷區與挖掘出來的複雜戰壕網路，但還有一個不尋常的嚴峻障礙擋住他們的去路，也就是俄軍採用的戰術：先讓出陣地，然後反擊。

紐約時報3日報導，安全專家指出，俄軍指揮官面對烏軍的突擊，並沒有不計一切代價守住一線戰壕，而是運用了存在已久的「彈性防禦」（elastic defense）戰術。

執行此一戰術的俄軍會撤退到第二位置線，鼓勵烏軍先推進。接著，無論是穿越開闊地帶，還是抵達最近放棄的俄軍陣地，俄軍會在烏軍變得脆弱的時候發動反擊，目標是要防止烏軍如8月底在南部札波羅熱州羅博蒂村（Robotyne）所能夠成功做到的那樣，實際佔領一個陣地與用作進一步推進的基地。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）陸戰研究的高級研究員巴瑞（Ben Barry）解釋，「防守方讓出陣地，同時盡可能對攻擊方造成嚴重傷亡，目的是為了能夠給攻擊方設下圈套，進行決定性的反擊」。

巴瑞指出，「彈性防禦」不是新戰略，蘇聯在二戰東部戰線最大規模會戰之一的1943年庫斯克會戰（Battle of Kursk）擊敗納粹德國期間，就運用了也稱為「縱深防禦」（Defence in depth）的「彈性防禦」戰術。俄羅斯似乎也已經在烏克蘭運用「彈性防禦」有一段時間，特別是用在阻礙烏軍的夏季反攻。

巴瑞表示，「彈性防禦」在歷史上使用得非常成功，「但要成功，需要良好的領導能力跟訓練有素的部隊，以實現決定性的反擊」。

專家表示，如果沒有直接接觸俄軍指揮官，就不容易評估是否在任何特定的日子正在展開「彈性防禦」戰術，但戰爭研究所（ISW）近日有在羅博蒂村周圍注意到該戰術的跡象。

烏克蘭官員與軍事專家則認為，「彈性防禦」戰術只是妨礙烏軍更快速進展的幾個因素之一，另外還有俄軍使用密集的雷區及戰壕跟反戰車障礙物網路，以及北約盟邦不願意在戰時更快供應先進戰機與長程武器。此外，烏軍最艱鉅的問題或許是俄羅斯的龐大砲彈儲備。俄軍在整場衝突期間部署了大量砲兵，尤其是用在擊退6月開始的烏軍反攻。

烏克蘭 俄羅斯 納粹

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