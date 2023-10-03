生活困頓驅使 古巴人加入俄國軍隊參與烏克蘭戰爭

古巴裁縫賽凡泰斯秀出手機上的WhatsApp，她的親戚正在克里米亞為俄國打仗。(路透)

路透報導，古巴 男子正在被招募加入俄羅斯軍隊，參與在烏克蘭 的戰爭。由於古巴正陷入數十年來最嚴重的經濟危機，許多人為錢遠赴烏克蘭為俄軍出戰。

古巴裁縫賽凡泰斯（Yamidely Cervantes）多年來第一次購買了新的裁縫機，還有一台冰箱和一部手機，而這一切都是由俄國 支付的。

賽凡泰斯說，她以砌磚為業勉強餬口的49歲丈夫龔薩雷茲（Enrique Gonzalez）7月19日離開他們位於費德拉爾鎮（La Federal）的家，前往烏克蘭加入俄國軍隊。

賽凡泰斯告訴路透，數天後，龔薩雷茲匯給她約20萬盧布（約2016美元）的部分簽約金，她以古巴披索收到這筆款項。

在這個經濟窘迫的共產主義島國，這是一筆意外之財。根據國家統計局，這比古巴的國家每月平均薪資4209披索（約175美元）還高出好幾倍。

賽凡泰斯表示，在她居住、長100公尺土路上，自6月以來已有至少3名男子前往俄羅斯，另有一人已出售房屋準備出發。賽凡泰斯說：「這是（生活）必需驅使的。」

路透採訪的許多男子及其親友，加上他們用來證實說法時提供的通訊軟體WhatsApp訊息、旅行證件、照片和電話號碼，詳細說明古巴人是如何蜂擁去支持莫斯科當局的戰爭機器。

克里姆林宮和俄國國防部並未就古巴人被招募加入俄軍一事做出回應。古巴政府也未回覆關於本文的置評請求。

路透發現，這些新兵是在收到社群平台上自稱為達雅那（Dayana）的招募者提議後，自願前往俄國為軍隊效力。

舉例來說，在費德拉爾鎮，路透就確認有9名新兵報名參戰。首都哈瓦那（Havana）東部郊區阿拉瑪（Alamar）的5名男子則多半報名從事非戰鬥工作，如建築、物資包裝或後勤。

路透發現，在古巴的募兵行動始於俄國總統普亭（Vladimir Putin）5月發布一項法令後，這項法令允許與軍方簽訂一年合約的外籍人士，以快速程序取得俄國國籍，他們的配偶、兒女、父母也包括在內。

住在離大街僅幾分鐘腳踏車路程的維翁迪（Yoan Viondi）表示，就他所知，費德拉爾鎮所在的瑪利亞市（Villa Maria）自6月以來，已有約100名男子被招募加入俄羅斯的戰爭。

23歲的維翁迪表示，朋友給了他達雅那的WhatsApp聯繫方式，他說，這名古巴女子負責為新兵購買機票。大多數接受路透採訪的新兵和親屬也都提到，達雅那是主要聯繫人。

維翁迪說：「在這裡生活很難。每個人都說：『如果我做這個選擇，我就不會在古巴餓死。』…但他們知道他們要去哪裡，我也很清楚我要去的地方。」

古巴正深陷數十年來最嚴重的經濟危機，即使是為最基本的糧食、燃料或醫療，都需要排起長隊伍，這促使古巴人去年紛紛逃向美國、拉丁美洲和歐洲。