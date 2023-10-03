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美援若持續受阻 專家：烏軍2個月內就會有感

中央社華盛頓2日綜合外電報導
圖為烏軍使用美援武器向俄軍開火。(美聯社)
圖為烏軍使用美援武器向俄軍開火。(美聯社)

專家表示，若共和黨的強硬派成功阻止軍援烏克蘭，烏軍很快就會缺乏不可或缺的彈藥和裝備，損及當前的反攻作戰甚至危害烏軍抵禦俄國打擊的能力。

戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）告訴美聯社，如果美國的撥款延宕甚至告停，會對烏軍造成立即性衝擊。

坎西恩說：「若無新的經費來源，他們在感恩節（11月的最後一個週四）前就會有感。」

法新社報導，美方高層官員始終堅稱「只要有需要」，美國就會支持烏克蘭。自俄羅斯2022年2月底侵烏以來，美國已承諾提供超過430億美元的安全援助，占整個西方援助總額的一半以上。

但因共和黨的杯葛，國會為避免聯邦政府關門，在最近通過的短期撥款法案中移除對烏克蘭的新一波援助作為妥協，這凸顯美國無法保證給予烏國的支持不中斷。

戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，如果美國停止援助，「對烏克蘭人來說將是毀滅性」。

他說：「儘管在防禦上或許暫能挺住，但烏克蘭部隊會變弱，從而最終可能崩潰。」

美國提供龐大的軍火盼助烏克蘭收復被俄國佔據的領土，從小型的武器彈藥、砲彈、車輛，再到先進的多管火箭器、戰車和掃雷設備等。

坎西恩說：「作戰中的部隊需要源源不絕的武器、物資、彈藥，以補充被摧毀和告罄的東西。」

若美援果真完全中斷，影響也不會立即浮現，因為先前已經授權的援助仍在進行。白宮也堅決表示不會發生美援斷絕的情事。

坎西恩表示，可能要幾周後才會看到對戰場的影響，而俄國應該也撿不到便宜，因為俄軍當前也是兵疲馬乏。

前線以外的後方，美援若終止將讓烏克蘭的防空系統留下缺口。目前烏克蘭的防空是由許多國家的系統所組成，覆蓋不同高度空域，也必須不斷補充彈藥。這些防禦系統在保護烏克蘭平民和基礎設施免於受俄軍頻繁的無人機、飛彈襲擊發揮關鍵作用。

智庫「蘭德公司」（RAND）歐洲辦事處的助理處長布萊克（James Black）認為，系統間的差異性，使得美援一旦中斷，烏克蘭很難以歐系裝備補上，且美國的軍武產能遠在歐洲之上，若想靠歐洲填補美援留下的缺口，「沒有個三年五載根本辦不到」。

烏克蘭 俄國 共和黨

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