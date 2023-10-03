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歐盟承諾援烏不中斷 烏討俄資產

編譯中心／綜合2日電
烏克蘭總統澤倫斯基（中）與在基輔集會的歐盟各國外長合照，進行會談。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基（中）與在基輔集會的歐盟各國外長合照，進行會談。（路透）

歐盟各國外長2日首度聚集在烏克蘭首都基輔進行集會，表達歐盟支持烏克蘭抗戰到底的決心，去除一部分歐盟可能對烏克蘭開始失去支持的疑慮。烏克蘭外長庫列巴與歐盟國家的外長開會時表示，他希望歐盟各國可以加速解決法律問題，把查封的俄國資產移交給烏克蘭。

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟外長齊聚在基輔開會，是歐盟史無前例在境外舉行外長聯合會議，足以展現出歐盟對烏克蘭繼續支持的決心。

烏克蘭總統澤倫斯基2日對來訪的歐盟國家外長說：「我很確定烏克蘭與整個自由世界可以在這場衝突中贏得勝利，但是我們的勝利直接仰賴我們之間的合作。」他舉例說：「我們需要更多的防禦設備，尤其是更多套愛國者飛彈來防禦烏克蘭南部地區，這將會抵消俄國施加的恐怖攻擊。」

澤倫斯基日前在基輔出席國際國防工業論壇時表示，希望烏克蘭能成為西方最大的武器生產王國。有分別來自30個國家的250間國防工業公司代表出席該論壇。

澤倫斯基表示，烏克蘭有興趣在本地生產國防所需的設備，以及軍人使用的先進防禦系統，這些系統讓烏克蘭目前在前線取得最好的成績。

澤倫斯基希望吸引各國的國防工業公司在烏克蘭建立武器工廠，他指烏克蘭會透過與國防工業公司的合作來完成任務，贏得這場戰爭，為人民帶來持久而可靠的和平。

西班牙國家報（El País）2日稱，澤倫斯基宣布成立跨國企業聯盟，最終目標是在烏克蘭建立武器工廠。烏克蘭外交部指出，截至目前，已有分別來自19個國家的38間公司加入這個聯盟。

另外，烏克蘭新任國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）1日在社交平台X發文表示，他與波瑞爾舉行首次面對面會議，兩人討論了「持續的歐盟軍事援助」。

烏梅洛夫發文感謝波瑞爾的持續支持，稱這次會議是「偉大合作的起點」。他還說，他們對歐盟軍事援助的討論，主要集中在火砲和彈藥、防空、電子戰、長期援助計畫、訓練和烏克蘭國防工業在地化等方面。

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（右）握手。（Gett...
烏克蘭總統澤倫斯基（左）與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（右）握手。（Getty Images）

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