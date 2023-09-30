俄羅斯無人機夜襲烏克蘭基礎設施 烏官員：俄企圖「擾亂經濟」

俄羅斯派出40架無人機夜襲烏克蘭，示意圖。（路透資料照）

烏克蘭 州政府和軍方官員今天表示，俄羅斯 派出40架伊朗 製「見證者」（Shahed）無人機夜襲烏克蘭中部和南部州，其中30架遭烏克蘭空軍擊落。

烏克蘭南部軍區司令部表示，20架無人機在中部文尼察州（Vinnytsia）被擊落，另外10架在南部的敖德薩州（Odesa）和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）被擊落。

烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）告訴烏克蘭電視台，俄國不斷攻擊包括多瑙河（Danube River）沿岸在內的港口基礎設施，並試圖攻擊烏克蘭其他州的關鍵基礎設施，企圖「擾亂經濟」。

在莫斯科當局7月退出由聯合國斡旋達成的黑海穀物協議後，俄軍便針對多瑙河沿岸和敖德薩港口的烏克蘭穀物出口基礎設施加強空襲。黑海穀物協議允許烏克蘭安全地由黑海港口出口穀物。

文尼察州州長波佐夫（Serhiy Borzov）表示，該州有一處基礎設施遭到襲擊，引發大火。他沒有提供關於受損的其他細節。

州政府當局還表示，靠近前線且經常遭受砲擊的南部赫松州（Kherson）有3人受傷。