我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股債雙雙創去年Q3來最慘1季 投資人寄望跌深反彈

范士丹是開拓者 帶金山走出至暗時刻

俄羅斯無人機夜襲烏克蘭基礎設施 烏官員：俄企圖「擾亂經濟」

中央社／基輔30日綜合外電報導
俄羅斯派出40架無人機夜襲烏克蘭，示意圖。（路透資料照）
俄羅斯派出40架無人機夜襲烏克蘭，示意圖。（路透資料照）

烏克蘭州政府和軍方官員今天表示，俄羅斯派出40架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機夜襲烏克蘭中部和南部州，其中30架遭烏克蘭空軍擊落。

烏克蘭南部軍區司令部表示，20架無人機在中部文尼察州（Vinnytsia）被擊落，另外10架在南部的敖德薩州（Odesa）和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）被擊落。

烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）告訴烏克蘭電視台，俄國不斷攻擊包括多瑙河（Danube River）沿岸在內的港口基礎設施，並試圖攻擊烏克蘭其他州的關鍵基礎設施，企圖「擾亂經濟」。

在莫斯科當局7月退出由聯合國斡旋達成的黑海穀物協議後，俄軍便針對多瑙河沿岸和敖德薩港口的烏克蘭穀物出口基礎設施加強空襲。黑海穀物協議允許烏克蘭安全地由黑海港口出口穀物。

文尼察州州長波佐夫（Serhiy Borzov）表示，該州有一處基礎設施遭到襲擊，引發大火。他沒有提供關於受損的其他細節。

州政府當局還表示，靠近前線且經常遭受砲擊的南部赫松州（Kherson）有3人受傷。

烏克蘭 伊朗 俄羅斯

上一則

日本島根縣人口跌破65萬…縣民直指1原因 吸引移居者成反轉希望

下一則

馬來西亞霾害空汙加劇 直指印尼野火是元凶

延伸閱讀

羅馬尼亞稱俄軍無人機疑入侵領空 警告2地區居民避難

羅馬尼亞稱俄軍無人機疑入侵領空 警告2地區居民避難
無人機在俄烏戰場大行其道 烏軍將領：移動中部隊無法生存超過十分鐘

無人機在俄烏戰場大行其道 烏軍將領：移動中部隊無法生存超過十分鐘
歐足聯准俄青參賽 烏克蘭、波蘭杯葛

歐足聯准俄青參賽 烏克蘭、波蘭杯葛
烏克蘭稱炸死黑海艦隊司令 俄國駁斥「什麼都沒發生」

烏克蘭稱炸死黑海艦隊司令 俄國駁斥「什麼都沒發生」

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
日本夏季推行清涼商務政策，鼓勵公司企業維持攝氏28度室溫，員工可以穿著短袖、短褲等簡便服飾上班。（路透）

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

2023-09-25 06:38
中國因應日本將福島第一核電廠核處理水排放入海，全面禁止日本產水產品進口的影響持續擴大，特別是日本銷往中國占比高的帆立貝，明顯出現庫存過多及價格下滑的情況。示意圖。(圖／Ingimage)

日本排放核處理水滿月 這產品因中國禁令價跌

2023-09-24 12:49
示意圖。ingimage

4歲女童溺水亡…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀

2023-09-26 17:37

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
楊冪秋節「娃娃音」開唱 網友聽了：上天十分公平

楊冪秋節「娃娃音」開唱 網友聽了：上天十分公平
南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...
預算案198：232票眾院鎩羽 聯邦政府關門幾成定局

預算案198：232票眾院鎩羽 聯邦政府關門幾成定局
布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯

布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯