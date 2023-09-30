普亭接見瓦格納 「灰髮」拿鉛筆說什麼？

俄羅斯總統普亭（左）28日晚上接見瓦格納前指揮官特羅謝夫（右）。（路透）

克里姆林宮今天表示，俄羅斯 總統普亭 昨晚接見瓦格納 傭兵組織最高階前指揮官之一的特羅謝夫（Andrei Troshev），賦予他督導在烏克蘭境內作戰的瓦格納「志願戰士」。

中央社綜合法新與路透報導，普亭接見在瓦格納集團內部呼號為「灰髮」的特羅謝夫，凸顯克宮想展現瓦格納集團如今已徹底歸俄國政府掌控。瓦格納前首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今年6月底發動一日兵變失敗，後於8月和其他高階將領在一場墜機事故中喪命。

根據俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，瓦格納6月兵變落幕數天後，普亭曾向瓦格納傭兵提供繼續為國作戰的機會，但提議由特羅謝夫接替普里格津的位置。

克宮表示，普亭昨晚接見特羅謝夫及國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）。

談及特羅謝夫時，普亭說他們已討論「如何讓能執行各種作戰任務的志願部隊充分發揮，當然首先是在特殊軍事行動區域」。

普亭說：「你本身已在這樣的部隊裡作戰一年多…你知道它的組成、如何運作，知道哪些問題需要優先解決，才能讓戰鬥行動以最好、最成功的方式進行。」普亭也表示，他想表達的是關於對參與作戰人員提供社會支持。

瓦格納前指揮官「灰髮」特羅謝夫，28日於克里姆林宮與俄羅斯總統普亭討論烏克蘭特殊軍事行動。（路透）

這次會談在克宮舉行並於國家電視台播出。畫面中，特羅謝夫手拿鉛筆，身體前傾並點頭聆聽普亭談話，但並未播出他的發言內容。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯新聞社（RIA），特羅謝夫目前在國防部工作。

這次俄國發布普亭與特羅謝夫會面，想傳達的訊息是瓦格納集團如今算是納入俄國國防部麾下並由特羅謝夫督導，俄國副防長葉夫庫羅夫最近幾個月還特別跑遍非洲、白俄等瓦格納負有業務的地區。

另外，路透報導，據俄羅斯政府公布的一份文件顯示，普亭已簽署一份關於秋季例行徵兵的法令，俄國國防部接下來將徵召13萬名俄國男性公民入伍服役。

根據俄羅斯現行法律，18歲到27歲男性公民都必須服一年義務兵役，或者是在接受高等教育時接受相對應的軍事訓練。普亭在3月份曾簽署過類似的法令，當時涉及人數是14萬7000人。

據了解，今年7月，俄羅斯國會才通過兵役制度修正案，自明年1月1日起，男性公民服兵役年齡上限從27歲提高到30歲。