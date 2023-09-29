無人機在俄烏戰場大行其道 烏軍將領：移動中部隊無法生存超過十分鐘

一位烏克蘭高級軍官接受採訪時表示，在俄烏戰場運作的無人機數量龐大，加上提供即時成像與位置的戰場管理系統，意味著暴露在野外的部隊與戰車只要幾分鐘的時間，就會成為敵方的攻擊目標。資料照片。（美聯社）

商業內幕28日綜合報導，一位烏克蘭 高級軍官受訪時表示，在俄烏戰場運作的無人機數量龐大，加上提供即時成像與位置的戰場管理系統，意味著暴露在野外的部隊與戰車只要幾分鐘的時間，就會成為敵方的攻擊目標。

烏克蘭國防部 情報總局（HUR）的副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）少將告訴華爾街 日報，「現在，一個戰車縱隊或前進部隊縱隊會在3到5分鐘內被發現，並在另外3分鐘內遭到擊中，移動中的生存能力不超過10分鐘」。他說，「出其不意已經變得非常難以實現」。

Tanks and troops out in the open in Ukraine can't go 10 minutes without being spotted and fired upon, Ukrainian official says #news #world #worldnews #breaking https://t.co/7YlqLlpzqQ — r/worldnews - Breaking World News (@worldnewsred) September 28, 2023

俄烏戰爭是歐洲將近八十年來的最大規模衝突，兩軍都在戰場上部署了數千架無人機，並且正利用廉價無人機鎖定對方的部隊，所引發的技術革命正對美國軍事準則一些基本概念的可行性提出質疑。

一些投身俄烏戰場的士兵指出，運用大量裝甲車與戰車以實現迅速突破的聯合兵種機動作戰，也就是華府與盟邦曾期望烏軍夏季攻勢能夠實現的戰法，原則上可能不再可行了。根據烏軍指揮官的說法，不可避免的影響就是衝突不會很快結束。

伊拉克戰爭退伍軍人、現正以私人身分在烏東城市巴赫姆特附近訓練烏軍的退役美國陸軍三等士官長克勞佛（Bradley Crawford）表示，大規模裝甲突擊與一次攻佔好幾公里土地的日子，就像他們2003年在伊拉克所做的，「這種事已經消失了，因為無人機現在已經變得極為有效」。

此外，在美國跟次級強權的可能衝突中，美方的整體軍事優勢也可能不像先前認為的那樣具有決定性作用。蘇格蘭聖安德魯斯大學戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O’Brien）告訴華爾街日報，這是一個成本問題，「如果你能以成本要低得多的東西摧毀昂貴的重型系統，那麼兩國之間的實力差異（power differential）實際上就沒那麼重要了」。