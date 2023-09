無人機在俄烏戰場大行其道 烏軍將領：移動中部隊無法生存超過十分鐘

商業內幕28日綜合報導,一位烏克蘭 高級軍官受訪時表示,在俄烏戰場運作的無人機數量龐大,加上提供即時成像與位置的戰場管理系統,意味著暴露在野外的部隊與戰車只要幾分鐘的時間,就會成為敵方的攻擊目標。

烏克蘭國防部 情報總局(HUR)的副局長斯基比特斯基(Vadym Skibitsky)少將告訴華爾街 日報,「現在,一個戰車縱隊或前進部隊縱隊會在3到5分鐘內被發現,並在另外3分鐘內遭到擊中,移動中的生存能力不超過10分鐘」。他說,「出其不意已經變得非常難以實現」。

