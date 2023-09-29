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烏稱瓦格納傭兵已返烏東作戰 諷俄兵力缺「任何人都好」

編譯周辰陽／綜合28日電
烏克蘭軍方表示，先前曾在烏克蘭為俄羅斯「瓦格納」傭兵集團作戰的戰士已經重返烏東戰場。圖為瓦格納集團旗幟。（路透）
烏克蘭軍方表示，先前曾在烏克蘭為俄羅斯「瓦格納」傭兵集團作戰的戰士已經重返烏東戰場。圖為瓦格納集團旗幟。（路透）

瓦格納傭兵5月從烏東城市巴赫姆特撤軍，並將該地區的控制權移交給俄軍，在已死首腦普里格津6月兵變失敗後，安全專家就預測克里姆林宮將設法進一步把瓦格納集團併入俄軍。CNN報導，烏克蘭軍方表示，先前曾在烏克蘭為俄羅斯「瓦格納」傭兵集團作戰的戰士，已重返烏東戰場。

烏克蘭武裝部隊東部集團軍通訊副指揮官奇列瓦蒂27日向CNN表示，已重返烏克蘭的前瓦格納戰士，現在為俄羅斯國防部或其下屬組織工作，並且以個人而非一個單位參戰，「截至目前，他們有幾百個人在我們的方向，在東部前線，在不同的區域」。

不過，奇列瓦蒂試圖淡化瓦格納戰士重返戰場的重要性，稱在烏克蘭的俄軍「兵力短缺，所以對他們來說任何人都好」。

參與巴赫姆特附近攻勢的烏軍官兵也告訴CNN，前瓦格納部隊已回到該地區，呼號「Groove」的無人機操作員26日向記者表示，「瓦格納也在這裡」。他說，「他們回來了，很快更換指揮官與回到這裡」。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科在社群媒體平台「X」（前身為推特）表示，瓦格納戰士已跟俄羅斯國防部簽下合約，「盡快堵住巴赫姆特方向的俄軍漏洞」，但他也不願誇大前瓦格納傭兵回歸，稱「大家要記住，瓦格納私人軍事公司已不存在」。

此外，俄羅斯財政部28日發布的一份資料顯示，俄國計畫在2024年將國防支出增加將近70%，自去年莫斯科對烏克蘭發動全面侵略戰爭後，俄國將絕大部分資源投入戰爭。

俄羅斯明年將大增國防支出近7成。圖為俄羅斯國防部長蕭依古（左）27日在參訪莫斯科...
俄羅斯明年將大增國防支出近7成。圖為俄羅斯國防部長蕭依古（左）27日在參訪莫斯科的一家軍工複合企業時發言。（美聯社）
俄羅斯公布明年俄國國防支出預計將暴增近70%，反映莫斯科準備將大量資源投入對烏克...
俄羅斯公布明年俄國國防支出預計將暴增近70%，反映莫斯科準備將大量資源投入對烏克蘭全面侵略戰爭的攻勢。（路透）

俄國財政部的這份文件指出，2024年的國防支出預計將比去年增加超過68%，達到將近10.8兆盧布(約合1111.5億美元)，總計約占國內生產毛額(GDP)的6%，超過分配給社會政策的預算支出。

另一方面，亞洲和歐洲貿易商28日表示，中國進口商據信已在過去2周，從烏克蘭購買數十萬噸動物飼料用玉米。

中國歷年來一直是烏克蘭玉米的最大買家之一，以此滿足中國境內的動物飼料需求。向中國運輸玉米貨運是由聯合國斡旋、讓烏克蘭從其黑海港口安全輸出榖物協議的最大貨物類型之一。不過，俄羅斯已於7月中旬退出這項榖物出口協議。

歐洲貿易商表示，對於最新這批向中國銷售的玉米，可能有其他的運輸路線選項。

瓦格納 烏克蘭 俄羅斯

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