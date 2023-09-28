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145年老字號報紙用AI寫社論 題為「反對AI寫新聞」

英防相訪烏克蘭 討論加入北約與冬季作戰

中央社倫敦28日專電
英國國防大臣夏普斯(右)27日赴烏克蘭訪問，與總統澤倫斯基等烏克蘭政府和軍事高層會晤。（Getty Images）
英國國防大臣夏普斯(右)27日赴烏克蘭訪問，與總統澤倫斯基等烏克蘭政府和軍事高層會晤。（Getty Images）

英國國防大臣夏普斯27日赴烏克蘭訪問，與總統澤倫斯基等烏克蘭政府和軍事高層會晤。夏普斯說，英國對烏克蘭的支持堅定不移，將持續軍援，特別是當冷冽的冬季再度逼近。

英烏雙方也談及烏克蘭爭取加入北大西洋公約組織（NATO）相關事宜。

這是8月31日接任防相的夏普斯（Grant Shapps）自8月中旬以來，第2度訪問烏克蘭。8月訪烏時，他還是能源大臣，如今已是防相。夏普斯曾收容赴英國避戰火的烏克蘭人約一年。

夏普斯與英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將一同訪烏，與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會談。

英國國防部指出，英烏雙方會談議題包括對烏軍事和人道援助、烏克蘭爭取加入北約，以及烏克蘭與歐洲－大西洋區域的進一步整合。

至少自2014年以來，面對俄羅斯違反自己簽署的多項國際協議、侵略並軍事占領烏克蘭，一直有論者以「北約東擴威脅俄羅斯安全」為由，試圖合理化俄方行為。

這樣的論述違背多項事實，包括前蘇聯國家尋求加入北約往往得克服北約各國對莫斯科的顧忌，以及早在今年夏天「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）成立、為北約與爭取加入北約的國家立下合作新模式之前，2002年北約即與俄羅斯設立「北約－俄羅斯理事會」（NATO-Russia Council，NRC），做為北約與莫斯科諮商、建立共識、合作、共同決策和聯合行動的機制。

儘管自2014年俄羅斯非法併吞烏克蘭克里米亞、占領烏東以來，北約已停止與俄羅斯的實質合作，北約至今仍未關閉與莫斯科的溝通管道。

烏克蘭民眾對加入北約的態度也與莫斯科的作為明顯相關。

歷年民意調查結果顯示，在2014年以前，支持爭取成為北約會員國的烏克蘭民眾一般不超過3成，甚至可低於2成。2014年以後，支持加入北約的烏克蘭民眾占比明顯呈上升趨勢，達4成至5成；自2021年底俄軍在邊境集結，支持加入北約的民眾更在2022年初衝破6成，目前這個比例已高達8成以上。

此外，長期慣用語言為俄語、在俄羅斯發展事業多年的澤倫斯基2019年競選總統時，主要口號之一就是「停火換和平談判」。

英國是第一個提供烏克蘭現代西式主戰坦克（MTB）和長程精準打擊巡弋飛彈的國家，國防部約一周前宣布，在供應超過30萬發火砲彈藥後，英國今年還將提供烏克蘭數以萬計彈藥。此外，英方將協助烏克蘭為冬季作戰和戰事進入2024年預作準備。

俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭，2024年2月將滿兩周年。

許多專家認為，2008年8月俄羅斯藉故侵略喬治亞卻未得到應有反制，讓莫斯科進而大膽決定侵犯烏克蘭。15年過去，俄羅斯仍占領喬治亞約20%領土，且成功扶植親莫斯科政權。

烏克蘭 北約 俄羅斯

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