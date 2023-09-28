澤倫斯基會北約秘書長 盼西方增援助烏反攻

澤倫斯基(右)（Volodymyr Zelenskyy）歡迎史托騰柏格(左)（Jens Stoltenberg）造訪基輔。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天在烏國首都基輔會見北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。此刻正逢烏克蘭尋求西方提供更多支持，以加強對俄羅斯軍隊的反攻。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）歡迎史托騰柏格（Jens Stoltenberg）造訪基輔，還說烏克蘭終將成為北約 的一分子。

澤倫斯基與史托騰柏格舉行聯合記者會時表示：「烏克蘭正式加入北約只是時間早晚問題。我們正竭盡全力，讓這一刻早日到來。」

由於預計俄羅斯將對烏國電網發動攻擊，在史托騰柏格來訪期間，澤倫斯基也敦促北約協助烏國強化防空系統。

澤倫斯基在記者會中說：「秘書長同意在這方面努力協助並支持我們，並動員聯盟成員國。」他補充說：「我們必須一起撐過這個冬天，保護能源基礎設施和人民的生命。」

史托騰柏格則說，烏克蘭與北約的關係從未如此密切。

史托騰柏格還說，烏軍對俄軍的反攻「逐漸取得進展」，還說俄軍正為莫斯科「重返帝國昔日輝煌」的幻想而戰。

他說，北約如今已和軍火公司簽訂價值24億歐元（約25億美元）的整體框架合約，以購入關鍵彈藥，其中包括10億歐元的確定訂單。

史托騰柏格指出，這類合約將可讓北約成員國補充其耗盡的庫存，同時繼續向烏克蘭提供彈藥。