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烏克蘭稱炸死黑海艦隊司令 俄國駁斥「什麼都沒發生」

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯黑海艦隊司令部22日遭到飛彈攻擊，烏克蘭聲稱炸死34人，其中包含了黑海艦隊司令索科洛夫（圖）。俄方媒體26、27日分別播放索科洛夫現身與受訪畫面，反駁烏克蘭說法。(路透)
俄羅斯黑海艦隊司令部22日遭到飛彈攻擊，烏克蘭聲稱炸死34人，其中包含了黑海艦隊司令索科洛夫（圖）。俄方媒體26、27日分別播放索科洛夫現身與受訪畫面，反駁烏克蘭說法。(路透)

俄羅斯黑海艦隊司令部22日遭到飛彈攻擊，烏克蘭聲稱炸死34人，其中包含了黑海艦隊司令索科洛夫（Viktor Sokolov）。俄羅斯官方媒體先是26日播放索科洛夫現身一場國防會議的畫面，軍聞媒體紅星電視台（Zvezda）27日再發表了採訪的影像，反駁烏克蘭特種部隊的宣傳。

衛報報導，在俄方新聞媒體發布的新影像中，索科洛夫參加黑海艦隊足球隊的頒獎活動。一位在場記者向他指出，今天登場的頒獎典禮應該幾天前就舉行了，但由於已知的原因而取消，請他發表意見。

衛報指出，這位記者口中的「已知的原因」可能就是在提烏克蘭的飛彈攻擊。索科洛夫則答稱先前頒獎儀式取消，「只是因為我們很忙，不得不推遲幾天」。

記者接著請問索科洛夫，可不可以對塞凡堡居民就發生了什麼事情說幾句話，好讓他們放心。索科洛夫答稱，「什麼都沒發生，生活仍在繼續，黑海艦隊完成指揮官們預先設定的任務」。

https://www.youtube.com/watch?v=dT2cfERrC1c

俄方的影片似乎讓烏克蘭特種部隊收回索科洛夫已死的說法，並在社群媒體「紙飛機」寫道，「既然俄羅斯人被迫緊急發布索科洛夫據稱活著的回應，我方部隊正在釐清資訊」。

烏克蘭 俄羅斯 足球

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