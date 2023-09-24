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不受俄威脅影響…第2艘烏克蘭小麥貨船穿黑海抵土耳其

中央社伊斯坦堡24日綜合外電報導
掛帛琉國旗的散裝貨船艾若亞特號22日載著1萬7600公噸小麥，從烏克蘭港口城市切爾諾莫斯克出發，航向埃及。(路透)
掛帛琉國旗的散裝貨船艾若亞特號22日載著1萬7600公噸小麥，從烏克蘭港口城市切爾諾莫斯克出發，航向埃及。(路透)

儘管俄羅斯威脅將攻擊前往或來自其鄰國兼敵國烏克蘭的船隻，根據船舶追蹤網站，第2艘載有烏克蘭小麥的船隻今天穿過黑海（Black Sea）抵達土耳其

法新社報導，掛帛琉國旗的散裝貨船艾若亞特號（Aroyat）22日載著1萬7600公噸小麥，從烏克蘭港口城市切爾諾莫斯克（Chornomorsk）出發，航向埃及。

隨著俄國退出由聯合國斡旋達成的黑海穀物協議，烏克蘭正在測試新的海上路線，試著避免國際水域，並沿北大西洋公約（NATO）成員國保加利亞和羅馬尼亞所控制的水域航行。

根據船舶動態網站Marine Traffic and Vessel Finder，艾若亞特號在格林威治標準時間今天3時（台灣時間上午11時）位於博斯普魯斯海峽（Bosphorus）南端出口處。

艾若亞特號將駛向達達尼爾海峽（Dardanelles）以抵達地中海（Mediterranean）。

首艘利用新航道的貨輪強韌非洲號（Resilient Africa）也掛帛琉國旗，19日載著3000公噸小麥順利從切爾諾莫斯克出發，並在21日抵達伊斯坦堡（Istanbul）。

烏克蘭 俄羅斯 土耳其

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