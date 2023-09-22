克里米亞官員：俄羅斯黑海艦隊總部遭烏克蘭飛彈攻擊 1死

俄羅斯位於克里米亞半島塞凡堡市的黑海艦隊司令部22日遭到烏克蘭發射的一枚飛彈擊中，俄羅斯國防部證實一名軍人死亡。照片翻攝： X / ChristopherJM

俄羅斯 指派的克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）22日表示，位於當地的俄羅斯黑海艦隊司令部遭到一枚「敵方」飛彈擊中。俄羅斯國防部 證實，一名軍人死亡。

俄羅斯的官媒RT與衛星通訊社報導，俄羅斯國防部稱烏克蘭朝塞凡堡發動飛彈襲擊，防空系統擊落了5枚飛彈。拉茲沃札耶夫則在稍早透過社群媒體 「紙飛機」（Telegram）宣布，「黑海艦隊司令部遭到飛彈攻擊，飛彈碎片落到盧納察爾斯基劇院（Lunacharsky Theatre）附近」，同時呼籲民眾，要是發現類似物品，請不要靠近，並且撥打緊急報案專線電話向當局通報。

儘管拉茲沃札耶夫敦促民眾不要上網發布影像，但目前已有影像開始在社群媒體平台上流傳。金融時報烏克蘭特派記者米勒（Christopher Miller）就在「X」（前身為推特）轉發了一隻有著俄媒「Mash」浮水印的短片，可見到俄羅斯黑海艦隊司令部正冒出滾滾濃煙。

Moscow-appointed authorities in occupied Crimea say a Ukrainian missile struck the headquarters of Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol, marking the latest in a series of ever-increasing attacks targeting the Russian military on the peninsula. Heavy damage and smoke visible. pic.twitter.com/Q7psc7rA6M — Christopher Miller (@ChristopherJM) 2023年9月22日

根據BBC核實小組（BBC Verify）說法，從建築物的外觀、塞凡堡當時的天氣與之前從未在網路發布等條件來看，可以確認該影像的真實性。拉茲沃札耶夫後來在「紙飛機」寫道，空襲警報已經結束，但仍敦促民眾避開黑海艦隊總部所在的塞凡堡市中心。