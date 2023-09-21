澤倫斯基戰時二訪華府 獲拜登支持但遇議員質疑

烏克蘭總統澤倫斯基(右三)21日與在華府與美國國會議員齊聚一堂。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天贏得拜登 總統慷慨支持和提供防空武器的承諾，但他也警告，如果共和黨籍國會議員削減美國軍援，俄羅斯恐怕最終還是會戰勝烏克蘭。

法新社報導，身穿招牌軍綠衣的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與國會議員齊聚一堂，之後在五角大廈和白宮停留，拜登在白宮與儀隊相迎。

澤倫斯基在白宮橢圓形辦公室告訴拜登：「我們非常感謝美國提供援助來對抗俄羅斯恐怖活動，真正的恐怖活動。」

澤倫斯基與拜登坐在美國前總統華盛頓（George Washington）和林肯（Abraham Lincoln）的肖像畫下方，看著準備好的提詞卡發表談話，澤倫斯基也感謝美國國會的「大力支持」。

拜登讚揚烏克蘭人民在反擊俄羅斯入侵時展現「巨大勇氣」，並說「美國人民決意要我們盡一切努力確保世界與你們站在一起」。他說：「我們支持公正、永久的和平，尊重烏克蘭主權和領土完整。」

這是澤倫斯基在戰時二度訪問華府，但面臨的政治形勢比他去年12月抵達華府受到英雄式歡迎時的局面要棘手得多。

雖然白宮宣布將提供「重要的防空能力」，但沒有協議提供澤倫斯基企盼的遠程飛彈。

而在美國國會，共和黨和民主黨領袖陷入一場激烈的開支戰，如果無法就開支法案達成共識，可能會導致美國政府停擺，也會波及對烏克蘭的240億美元援助計畫。

共和黨內的極右派勢力愈來愈堅定地認為應該停止援助，國會到目前為止已批准約1000億美元援助，包括430億美元武器。

力挺拜登親烏政策的參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，澤倫斯基告訴他，「如果我們得不到援助，我們就會輸掉戰爭」。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，儘管美國政治分歧大，他仍相信「兩黨都會強力支持繼續援助烏克蘭」。但他表示，拜登暫時拒絕提供烏方所要求的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，此言對澤倫斯基來說是個打擊。這種飛彈射程較遠，可達300公里。

澤倫斯基在國會山莊時，共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）格外謹慎以待。美國對烏克蘭的支出問題在共和黨內爭論不休，而麥卡錫一直難以平息黨內口水戰。

部分共和黨人認為，這筆錢更該花在美國邊境安全上，同時也對烏克蘭的反攻步伐和腐敗問題抱持疑慮，擔憂錢會被浪費掉。

這個趨勢也影響到參議院中一些通常更親烏的共和黨人，參議員馬歇爾（Roger Marshall）表示，國會不應該「向澤倫斯基再發一張空白支票」，6名參議員發出聯名信宣告「真是夠了」，要求適可而止。