2萬斷肢的創傷：烏克蘭義肢短缺與身心復健的挑戰

在俄軍占領地區受傷而截肢的女性。(美聯社)

烏俄戰爭爆發一年半，烏克蘭 至少累積逾2萬名截肢患者，其中大部分為前線士兵，人數還在不斷上升。儘管戰事膠著，俄羅斯 仍持續投入更多砲火，還在烏東地區埋設長達近1300公里的地雷區。在不斷有士兵與平民受傷而被迫截肢情形下，烏克蘭不僅面臨義肢與輔具技術人員雙雙短缺，截肢者後續的心理健康更是一大隱憂，戰爭殘酷的副作用才剛要開始顯現。

近來俄羅斯對烏克蘭的空襲益發密集，令救傷和義肢工作更加沉重。「很不幸，患者的人數明顯增加很多。」義肢診所「無極限」（Without Limits）所長帕拉夏（Nagender Parashar）表示，他在2022年下半製作了約7000組義肢零件，這個數量與2021年全年的產出相等。而且，「這樣還不夠。」他說。

現今烏克蘭境內共有79家義肢與復健機構，比起2021年增加了14家。帕拉夏公司旗下有9間診所，總共只有25位義肢輔具技師。在基輔、利沃夫等最忙碌的地區，以前每個月平均會有20至30位患者上門。但帕拉夏透露，現在患者的數量已暴增3倍，他至少需要75位技師才能消化日益增加的需求。.

「義肢真的十分短缺，幾乎每天都有許多需要服務的人上門。」烏克蘭衛生部長利亞施科（Viktor Liashko）接受路透採訪時說。「現在最急需的部位是上肢，這部分的技師工作量都超出負荷。」

德國大廠奧托柏克（Ottobock）是全球市占率最大的義肢設備製造商，其CEO傑科比（Oliver Jakob）透露，在俄羅斯入侵烏克蘭以前，該公司銷售的下肢義肢與上肢義肢比率約為9：1，現在已經接近1：1。慈善組織「Protez Hub」也指出，目前烏克蘭全境約有300位義肢裝具師、技師與學徒，僅僅5位能夠針對手掌或手臂的義肢進行適配（fit），有些患者要排隊足足6個月才能等到裝義肢的機會，後續使用狀況也缺乏人力與資源去追蹤。

烏克蘭面臨義肢缺貨，又以上肢義肢最為短缺。(歐新社)

配戴義肢的烏克蘭士兵進行復健。(歐新社)

美聯社採訪了幾位烏克蘭士兵的復健經歷。比利 亞克（Vitaliy Bilyak）在今年4月駕駛坦克時遭受戰防雷（反坦克地雷）炸傷，昏迷了整整6個星期。他的左腿大腿以下包含膝蓋都截肢了，下顎、手部、腳跟等多處受傷，歷經10次手術才漸漸好轉。如今各種疤痕在比利亞克骨瘦如柴的身體上交織成網，他才剛開始復健，還不知道何時能安裝義肢。

傘兵約爾朱克（Mykhailo Yurchuk）在戰爭頭幾個星期就受了重傷，他的同袍用梯子當擔架，扛著他走了整整一小時求助。當約爾朱克醒來，左手手肘以下與右腿大腿以下都已截肢。18個月過去，約爾朱克的身心已恢復平靜。他在復健醫院結識了當志工的太太，裝上墨黑的義手和義足，還能抱著倆人新生的女兒散步。重啟人生的約爾朱克也變成醫院的「氣氛擔當」，經常陪伴從前線退下的傷兵，引導他們適應新的不便以及學習運用義肢活動。

不是所有人都能像約爾朱克一樣，在如此短的時間內適應新人生。他陪伴其他傷兵的經驗更是烏克蘭急需借鏡、以便拿來幫助成千上萬名截肢者的模式。倫敦帝國學院醫療史學家梅修（Emily Mayhew）指出，習慣義肢並不容易，患者需要練習分配重心，全身的肌肉、關節等運動系統都需重新適應。「這樣的調整非常複雜，而且需要另一個人的協助，」梅修說。

裝上義肢的約爾朱克推女兒出門散步。(美聯社)

2003年7月利沃夫，護理師幫助兩名截肢患者處理傷口。(美聯社)

除了復健之苦，患者也要忍耐傷口的疼痛、義肢摩擦壓迫的疼痛以及爆破衝擊波造成的神經或腦部損傷等等，這些都是截肢者大難不死後需要忍受的後遺症。安裝義肢的花費也是沉重負擔。端賴受傷程度不同，一份下肢義肢可能要價500至7萬美金不等。烏克蘭社會政策部門2022年共為1萬3219副義肢買單，與前一年同比增加15%之多。

梅修也指出心理痛苦與生理痛苦密不可分。外表嚴重傷殘的患者容易認為每個人都會注意到自己的殘缺，進而影響情緒健康，整形手術是他們重新融入社會的重要關鍵。專責臉部整形的外科醫師科瑪什科（Natalia Komashko）點出急迫性：「我們不能等上一年兩年，必須盡快處理這一切。」

但在所有挑戰背後，看不見的磨難或許才是最令患者痛苦的原因。世界衛生組織（WHO）在2022年年底曾警告，烏克蘭可能將有約1000萬人因為這場戰爭而罹患某種形式的精神疾病，人數約占全國總人口四分之一。戰爭在人們身上造成的創傷後壓力症候群（PTSD），即使戰爭結束後多年都未必能根絕。WHO研究認為，過去10年中曾經歷軍事衝突的人約有五分之一會出現PTSD、憂鬱、焦慮、躁鬱或思覺失調等精神疾病。

重傷截肢的士兵最有可能出現與戰鬥有關的夢魘、失眠、情緒麻木或易怒等症狀，有些因此陷入酒精與藥物依賴。被戰防雷炸傷的比利亞克現在還會在夢裡重回戰鬥現場。他描述某場惡夢：「我人躺在床上，有不認識的人朝我走來，我發現他們是俄國人，而且開始用手槍和步槍近距離瞄準我的頭掃射。」

烏克蘭傷兵費斯楚克（Valentyn Fischuk）已裝上義肢，他在2023年3月回到軍中繼續服役。(美聯社)

美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）去年11月預估，俄羅斯軍隊的傷亡人數約達10萬人，烏克蘭「可能也差不多」。但今年部分歐美政府高層估計，俄方傷亡人數可能來到20萬。這場戰爭還會創造多少傷患，無人能給出準確數字。

義肢與矯形聯盟「Ortone」執行長卡札里安（Oleksandra Kazarian）表示，該聯盟其中一間公司「Tellus」的患者去年增加了20%，今年可能還會成長30%至40%。Tellus正在計畫增開更多診所，但還不確定要開設在哪些地點。

卡札里安說：

「哪裡才是安全的呢？你永遠說不準。」