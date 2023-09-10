拜登將決定援烏克蘭長程飛彈 一念牽動3國命運

俄烏戰爭歹戲拖棚，總統拜登即將決定是否援助烏克蘭陸軍戰術飛彈系統，一念之間將牽動美、俄、烏3國命運。(取自X平台)

俄烏戰爭歹戲拖棚，美國總統拜登 即將決定是否援助烏克蘭 長程飛彈，一念之間不僅牽動長達1年半的戰事，同時象徵美國援烏史上新篇章。

英國金融時報報導，烏克蘭長期要求美國提供陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），其射程約300公里，足供烏軍從前線後方遠距離打擊俄軍目標，可是美國總統拜登（Joe Biden）遲遲沒有點頭，一方面數量有限，另一方面憂心烏軍深入打擊俄國 領土從而加劇戰事。

然而，隨著戰火愈拖愈久，加之烏軍近月開始反攻南部及東部領土，美國開始考慮跟進英、法提供烏克蘭遠程飛彈系統。

白宮副國家安全顧問范納（Jon Finer）10日向記者表示目前尚未拍板敲定，可是不排除任何可能，可以肯定的是美國素來採取支援烏軍取勝的立場。

另一名拜登資深幕僚則透露「很快會有所定案」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）則表示有信心收到來自美國的好消息。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日甫出訪基輔會晤烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），在共同記者會上，庫列巴談到雙方對於遠程飛彈系統進行「實質討論」，並且十分樂見這依舊是可能選項。

不止對外，拜登對內也遭受來自國會跨黨派的壓力，要求批准援烏系統一案。

然而，俄羅斯曾經揚言，一旦美國決定提供烏克蘭遠程飛彈，等同於「踩紅線」直接介入衝突，屆時俄國將不惜一切代價捍衛領土。