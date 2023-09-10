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烏情報局長稱各前線皆使用星鏈系統 但克里米亞周邊「有時」失靈

編譯高詣軒／即時報導
烏國國防部情報總局局長布達諾夫表示，各前線烏軍都在使用SpaceX旗下「星鏈」系統。圖為烏東前線市鎮巴赫姆特鄰近設置的星鏈網路設備，攝於3月。（路透）
烏國國防部情報總局局長布達諾夫表示，各前線烏軍都在使用SpaceX旗下「星鏈」系統。圖為烏東前線市鎮巴赫姆特鄰近設置的星鏈網路設備，攝於3月。（路透）

SpaceX執行長馬斯克先前遭披露拒在克里米亞沿岸開放「星鏈」通訊，妨礙烏克蘭對俄偷襲。烏國國防部情報總局局長布達諾夫9日透露，各路前線烏軍都在使用星鏈系統，而在俄國兼併的克里米亞地區，確實有時無法使用星鏈。

據美國CNN報導，布達諾夫發言場合為烏國公益團體「平丘克基金會」（Victor Pinchuk Foundation）籌辦的年度「雅爾達歐洲戰略」（Yalta European Strategy）會議。他在會中肯定星鏈對戰局的貢獻，稱星鏈持續在通訊傳輸上扮演要角。

但布達諾夫同時證實，在克里米亞半島周邊，星鏈系統在特定期間確實無法使用，「我們立刻就理解到，那裡就是沒有（星鏈通訊）覆蓋」。但除此之外，布達諾夫未多加說明。

根據星鏈（Starlink）網站說明，星鏈系統是透過在地球低軌道的大型人造衛星群，致力向世界各地用戶提供寬頻網路的服務。

美國作家艾薩克森（Walter Isaacson）聚焦馬斯克的傳記摘錄日前公布，內容指稱馬斯克去年曾祕密下令工程師，在俄占區克里米亞沿岸關閉旗下星鏈網路，以阻礙烏軍偷襲俄國海軍艦隊，致使烏軍無人艇如無頭蒼蠅。

馬斯克對此回應，星鏈服務本就未在克里米亞啟動，當時是烏克蘭政府緊急要求他開啟服務，目的顯然是想攻擊俄國船艦；要是他答應，等於是讓SpaceX蓄意共謀參與戰事並使衝突升溫。

克里米亞 馬斯克 俄國

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