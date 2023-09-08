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烏軍將兵役名單擴大至念醫科的女性 出國權利將受限

編譯周辰陽／即時報導
CNN報導，烏克蘭武裝部隊7日在臉書宣布，接受過醫學教育的女性10月1日開始必須在徵兵辦公室登記。(美聯社)
CNN報導，烏克蘭武裝部隊7日在臉書宣布，接受過醫學教育的女性10月1日開始必須在徵兵辦公室登記。(美聯社)

烏克蘭武裝部隊7日在一篇臉書貼文宣布，接受過醫學教育的女性10月1日開始必須在徵兵辦公室登記。

CNN在即時更新報導，烏克蘭武裝部隊指出，依據烏克蘭國防部的一項法令，「所有的女性醫務人員，包括醫師、護理師、牙醫師、助產師、藥劑師，年齡在18至60歲，10月1日開始將需要登記服兵役」，資格將「按文憑與實際工作地點」決定。

烏軍表示，「上述女性跟男性在平等基礎上履行軍事義務，法規並未區分女性與男性被徵召入伍」，此舉意味著這些女性就像年齡在18至60歲間的烏克蘭男性，將必須留在烏國國內，因為她們「可能被徵召服兵役」。

根據報導，懷孕的女性、在學學生或患有特定疾病的女性將豁免服役。

烏克蘭國會議員、國會國安委員會成員韋尼斯拉夫斯基（Fedir Venislavskyi）接受烏媒RBC訪問時表示，如果女性出現在登記簿上，那就獲得了應徵入伍的身分，並按照為她們制定的命令出國，「換句話說，如果有單獨的文件賦予暫時離境的權利，那沒錯，她們將能夠離開。如果沒有，那她們就像男人，離開的權利將受限制」。

烏克蘭 醫學 國防部

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