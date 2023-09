拒讓星鏈用於攻擊克里米亞 馬斯克上「X」承認、俄前總統讚他有種

科技業億萬富豪馬斯克 的新傳記即將上市,根據媒體獨家披露的書摘,他曾拒絕允許烏克蘭 使用星鏈衛星通訊網攻擊克里米亞的俄羅斯 海軍基地。俄羅斯前總統麥德維夫對此給予讚揚,稱他是北美洲「最後一個有足夠頭腦的人」。

根據「Elon Musk」作者艾薩克森(Walter Isaacson)筆下內容,馬斯克2022年秘密命令麾下工程師關掉克里米亞半島海岸附近的星鏈衛星通訊網,破壞了烏克蘭對俄羅斯海軍艦隊的偷襲行動。他之所以這麼做,原因出在極度擔憂俄羅斯會用核武回應烏克蘭攻擊克里米亞。

現任俄羅斯聯邦安全會議副主席的麥德維夫7日上社群媒體平台「X」(前身為推特)寫道,「如果艾薩克森在他的書所寫的內容是真的,那看上去馬斯克是北美洲最後一個有足夠頭腦的人。或者,最起碼,在性別中立的美國,他是有種的那個人」。

在CNN把獨家書摘放上網後,馬斯克隨後也在「X」做了澄清,指那個地方的星鏈服務並未開啟,SpaceX沒有關掉任何服務。他接著再發文解釋,曾有政府當局發出緊急請求,要開啟一直到塞凡堡(Sevastopol)的星鏈,意圖明顯是要擊沉大部分下錨的俄羅斯艦隊,「如果我同意了他們的請求,那SpaceX將明確參與一場重大戰爭行為與衝突升級」。

