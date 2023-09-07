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英國將把瓦格納列為「恐怖組織」 可逮成員、沒收資產

編譯中心／綜合6日電
圖為俄羅斯莫斯科一輛汽車上掛著瓦格納集團旗幟。（路透）
圖為俄羅斯莫斯科一輛汽車上掛著瓦格納集團旗幟。（路透）

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）6日證實，英國將把俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）列為恐怖組織。

中央社引述法新社報導，夏普斯告訴「天空新聞網」（Sky News），「考慮到他們涉入的活動，就英國而言，未來參與該組織將違反法律，這很重要。」

在夏普斯發表評論前的數小時，英國媒體報導，內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）將依反恐法，把瓦格納集團列為「受取締」組織，使之與伊斯蘭國（Islamic State）和蓋達組織（al-Qaeda）並列。

據報導，布瑞弗曼說，瓦格納是暴力、四處破壞的組織，是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在俄羅斯海外的軍事工具，「在普亭政權決定如何處理其創造的怪物時，瓦格納持續進行破壞活動，只是持續達成克里姆林宮的政治目標。」

依2000年恐怖主義法（Terrorism Act），若遭認定涉及恐怖主義，內政大臣有權取締該組織，可凍結沒收收資產，逮捕其成員；根據取締命令，支持這個組織的行為視同犯下刑事罪。

據了解，禁止瓦格納集團的措施草案將於今天送交國會。

該法令預計在13日生效，屆時英國境內民眾「主動參與」瓦格納集團，參加或宣傳該集團、安排瓦格納的集會、在其集會中演講，或是在在公開場合展示集團標誌，都將構成刑事犯罪，最高可處14年有期徒刑。

英國7月宣布制裁13個位於非洲、與瓦格納集團有關的個人與企業，並指控瓦格納在當地犯下殺戮和虐待等罪行。

瓦格納 夏普 俄羅斯

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