布林肯搭火車突訪基輔 將宣布對烏克蘭新軍援

美國國務卿布林肯6日搭乘火車訪問基輔。（Getty Images）

美國國務卿布林肯 6日突訪烏克蘭 基輔，一名隨行的美國國務院 資深官員表示，布林肯預計將宣布一項金額超過10億美元的援烏新資金。此外，布林肯與烏方預計將針對烏克蘭穀物出口替代通道、戰後經濟重建、反攻進展及未來軍援等展開討論。

法新社引述美國國務院指稱，布林肯6日已抵達基輔，由美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）接待。美聯社引述美國官員指稱，布林肯此行旨在評估烏克蘭3個月來的反攻行動，並在俄烏戰爭開打19個月後、部份盟國質疑反攻進度不如預期之際，凸顯美國對基輔的堅定支持。

據華府官員，布林肯此行將針對烏克蘭穀物出口的替代通道進行討論。俄軍近來對烏克蘭南部地區敖德薩（Odesa）的港口設施展開頻繁轟炸，烏克蘭穀物出口主要就是通過敖德薩。替代方案可能包括讓沿岸船隻避開國際海域、躲避俄國海軍攻擊，以及陸路運糧。

此外，布林肯此行預計將公布一項新的對烏軍援，金額預估約為1.75億至2億美元，而本周稍晚還會有另一個規模更大的軍援項目。

布林肯也會針對烏克蘭戰後經濟重建展開討論。布林肯6月於倫敦宣布將提供13億美元協助基輔戰後重建，主要針對去年冬天遭俄軍砲擊的能源網路進行現代化翻新。

這是布林肯在俄烏開戰後第4度訪烏，但將是首次於烏國停留超過1天。美國官員表示，布林肯計畫停留基輔超過一天，旨在向外界展示美國對烏克蘭的堅定支持。布林肯將了解烏軍反攻進展，以及現階段所需支持為何。