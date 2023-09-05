與俄作戰多燒錢？烏克蘭防長：每天花掉一億美元

即將離任的烏克蘭國防部長列茲尼科夫說，烏克蘭與俄國作戰每天要花掉一億美元。(美聯社)

即將離任的烏克蘭國防部 長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）接受國營媒體獨家專訪時揭露，烏克蘭抵禦俄羅斯 入侵，一天要花掉一億美元。

烏克蘭基輔獨立報與國營媒體「Ukrinform」報導，列茲尼科夫在專訪指出，「戰爭一天要花掉我們一億美元」。他說，這些經費「是由烏克蘭公民提供，他們納稅，錢也從預算流向了軍隊」。

列茲尼科夫說，俄羅斯2022年2月24日入侵以來，志願者團體提供的物資只占所有已經到達前線裝備的3%，「因此，宣稱一切都是由志願者完成有失公平」。

俄羅斯官媒「俄羅斯今日」則報導，列茲尼科夫在專訪聲稱，圍繞軍方的貪腐醜聞跟批評人士迫不及待貼上的「標籤」，已經把商人嚇跑，不再跟國防部合作，「我經常會見大型社團，在他們的論壇演講。他們說，對於跟國防部或其他國家機構訂立合約感到不自在，因為會被執法機關騷擾，帳戶可能被扣押」。

列茲尼科夫說，其實「每個人都貪腐，世上沒有正派的人」。

此前新聞報導，烏克蘭國防部在列茲尼科夫領導下，在俄烏戰爭期間爆發採購軍糧軍衣價格灌水等醜聞。列茲尼科夫否認有任何違法行徑，並在4日遞交的辭呈宣稱任內已改革了採購與購買程序，就任時被交付的工作及任務已「全部達成」。