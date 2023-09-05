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瓦格納兵變後首度現身？疑「末日將軍」蘇洛維金陪妻散步照曝光

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯前駐烏克蘭部隊最高指揮官蘇洛維金自瓦格納兵變事件後就沒有露面，4日有消息稱他已從正式拘留獲釋，也有俄羅斯知名媒體人上網發布了似乎是蘇洛維金夫婦在散步的照片。（路透）
俄羅斯前駐烏克蘭部隊最高指揮官蘇洛維金自瓦格納兵變事件後就沒有露面，4日有消息稱他已從正式拘留獲釋，也有俄羅斯知名媒體人上網發布了似乎是蘇洛維金夫婦在散步的照片。（路透）

俄羅斯前駐烏克蘭部隊最高指揮官、前空天軍總司令蘇洛維金（Sergei Surovikin）自6月底的瓦格納兵變事件後就沒有露面，稍早有美俄兩國知情人士稱他曾遭拘留，但現在已經獲釋，也有俄羅斯知名媒體人上網發布了似乎是蘇洛維金跟妻子在散步的照片。

BBC報導，俄羅斯知名媒體人索布恰克（Ksenia Sobchak）4日在社群媒體「紙飛機」發布了這張照片，可見到一名戴著太陽眼鏡的男子跟一名酷似蘇洛維金將軍夫人安娜的紅髮女性手挽著手在散步。

BBC還沒有核實照片的真實性，索布恰克則在照片圖說寫到，「蘇洛維金將軍出現了，還活著，身體健康，和家人一起在莫斯科的家中，今天拍的照片」。另一名俄羅斯記者維尼迪克托夫（Alexei Venediktov）則在「紙飛機」寫道，「蘇洛維金將軍跟他的家人一起在家，他正在休假，可為國防部所用」。

根據紐約時報稍早的報導，俄羅斯瓦格納傭兵普里格津6月24日發動兵變後，國安部門隨即拘留若干高階將領，綽號「末日將軍」的蘇洛維金被視為普里格津同黨，同樣難逃拘禁，現則貌似從正式拘留中獲釋，據稱時間就在普里格津墜機身亡的隔日，但目前仍不清楚他是否遭到俄國當局禁止或限制行動。

俄方消息人士同時告訴紐時，蘇洛維金目前仍保有軍銜，技術上仍是一名軍方官員，但他不再有任何事業前景。

俄羅斯 普里格津 瓦格納

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