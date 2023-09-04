戰火燒進北約？烏外交部：俄無人機在羅馬尼亞境內爆炸

烏克蘭多瑙河港口伊斯梅爾（Izmail）是出口重鎮；圖為2022年烏南敖德薩州伊茲梅爾區的貨船與烏國海巡船隻。（路透）

路透報導，烏克蘭 外交部發言人4日表示，俄國 夜間攻擊多瑙河的烏國港口基礎建設時，有俄國無人機墜落並於鄰國羅馬尼亞境內爆炸。羅馬尼亞為北約組織會員國，會員國間有集體防禦承諾。羅馬尼亞已反駁烏方說法。

烏國外交部發言人尼柯蘭科在臉書聲明，根據烏國邊境防衛單位，前一晚俄軍大規模攻擊伊斯梅爾港（Izmail）附近時，一架以上俄國「見證者」無人機已墜落並於羅馬尼亞領土爆炸。

尼柯蘭科聲稱，此事件再度證實俄國飛彈威脅不僅衝擊烏國安全，也危及數個北約會員國在內的周邊國家安危。

俄國不時對烏克蘭執行長程空襲。羅馬尼亞國防部 則透過聲明，明確否認烏方的指稱。路透無法獨立證實雙方說法真偽。

羅馬尼亞國防部表示，俄軍4日對烏國多瑙河港口基礎建設的夜間攻擊，並不對羅馬尼亞領土產生直接的軍事威脅。

根據路透，尼柯蘭科公布的一張照片顯示，多瑙河對岸出現爆炸造成的火勢。路透引述一名烏國產業消息人士指出，有2架俄國無人機墜落在多瑙河沿岸羅馬尼亞的境內。

烏國多瑙河港口伊斯梅爾和雷尼（Reni）在俄國7月退出「黑海穀物協議」前，占穀物出口約25%，目前是烏國出口的主要途徑，也有穀物經由駁船送到羅馬尼亞黑海港口康士坦塔（Constanta）做後續輸出。