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國防高層人事大地震 烏克蘭防長請辭 傳將接任駐英大使

編譯茅毅／即時報導
即將去職的烏克蘭國防部長列茲尼科夫。（路透）
即將去職的烏克蘭國防部長列茲尼科夫。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基3日點名將撤換國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）後，這位在去年2月俄烏戰爭爆發前就已主持烏克蘭防務的57歲防長，4日向烏克蘭國會議長提出辭呈。路透4日報導，這是俄烏鏖戰近19個月以來，澤倫斯基政府國防領導高層最重大的一次人事異動。

澤倫斯基3日晚間即宣布已決定更換他的「戰時防長」，並提名現任烏克蘭國家財產基金負責人烏梅洛夫接任。

列茲尼科夫在其辭職信中，回顧他自2021年11月以來、22個月的防長日子，並稱讚烏克蘭對俄軍的頑強抵抗，以及其領導的國防部，為了從西方國家獲得烏克蘭不可或缺的軍援而努力遊說。

列茲尼科夫貼在社群媒體X（前推特）的辭呈寫道，「逾百分之50遭俄羅斯暫時占領的烏克蘭領土已被解放」，烏克蘭的捍衛者每天都在挺進；各界有人將烏克蘭理解為「歐洲東部之盾」。

據稱列茲尼科夫另有任用，有可能出使倫敦，接任烏克蘭駐英國大使。他曾表示，烏克蘭政府關鍵的優先要務之一，是與重要友邦建立長期的夥伴關係，並取得這些盟友對基輔「真正的安全保證」。

列茲尼科夫領導的國防部在俄烏戰爭期間，爆發有關採購糧食及衣服的醜聞，還有若干軍援非政府組織指控該部至今未儘量簡化官僚主義的繁瑣手續和程序。他則否認有任何違法行徑，並在前述辭呈中指稱其任內已對國防採購與購買程序做出改革，還說他就任時被交付的工作及任務已「全部達成」。

烏克蘭 澤倫斯基 國防部

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