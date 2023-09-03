我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

TOMY高腳餐椅「螺栓鬆動」致幼兒跌落 急召回北美8.5萬張椅子

澤倫斯基撤換國防部長 繼任人選是他「展現收復半島決心」

編譯盧思綸 / 即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基3日聲明，已決定撤換國防部長列茲尼科夫，後續將要求國會本周內通過由國家財產基金負責人烏梅洛夫（見圖）接替國防部長任命案。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基3日聲明，已決定撤換國防部長列茲尼科夫，後續將要求國會本周內通過由國家財產基金負責人烏梅洛夫（見圖）接替國防部長任命案。(美聯社)

華爾街日報報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3日聲明，已決定撤換國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov），後續將要求國會本周內通過由國家財產基金負責人烏梅洛夫（Rustem Umerov）接替。

烏梅洛夫現為國家財產基金負責人兼總統特使，戰前為反對黨議員，自從2022年2月24日烏克蘭遭俄羅斯入侵以來，多次參與重大外交斡旋，去年曾赴白俄羅斯進行和談。

此外，烏梅洛夫擔任總統特使期間亦和穆斯林世界建立密切關係，尤其是土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

一旦國會通過新防長任命案，烏梅洛夫將成為政府高層中最資深的克里米亞韃靼族官員，同時象徵克里米亞全力支持烏克蘭志業，包括奪回克里米亞半島的承諾。

然而，事實上，烏克蘭防長在戰爭期間的權限遠不及美國防長，新任命案不大可能對戰場帶來實質改變。目前主要由烏軍總司令扎盧日內(Valeriy Zaluzhniy)監督戰役，整體戰略由澤倫斯基領導。

烏克蘭 克里米亞 白俄羅斯

上一則

加拿大婚宴會場外傳出槍響 已知2死6傷 傷者有美國公民

下一則

加強對俄空襲 烏克蘭防長：最快今秋增產無人機

延伸閱讀

澤倫斯基開除防長 遭侵一年半之際整飭部會風紀

澤倫斯基開除防長 遭侵一年半之際整飭部會風紀
澤倫斯基稱烏克蘭反攻正向前推進 駁進展過慢批評

澤倫斯基稱烏克蘭反攻正向前推進 駁進展過慢批評
白宮會面搞砸了？新書披露澤倫斯基曾惹怒拜登 兩人話不投機

白宮會面搞砸了？新書披露澤倫斯基曾惹怒拜登 兩人話不投機
烏克蘭擬明年大選 澤倫斯基民調滿意度91% 連任呼聲高

烏克蘭擬明年大選 澤倫斯基民調滿意度91% 連任呼聲高

熱門新聞

（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
傳哈利王子之妻梅根準備在社媒Instagram上重出江湖。(美聯社)

梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元

2023-08-27 09:32
日本百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。（路透）

忍無可忍 日本百貨公司員工罷工 逾60年來首見

2023-08-30 05:33
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54

超人氣

更多 >
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮
美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？
「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了