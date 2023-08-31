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普里格津下葬 網上卻出現他說「一切順利」影片

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普里格津下葬 網上卻出現他說「一切順利」影片

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯瓦格納傭兵集團首腦普里格津因搭乘的飛機墜毀而身亡，日前舉行私人葬禮後下葬於聖彼得堡附近，31日卻有一隻之前沒人看過的普里格津講話影片出現在網路上。(路透 )
俄羅斯瓦格納傭兵集團首腦普里格津因搭乘的飛機墜毀而身亡，日前舉行私人葬禮後下葬於聖彼得堡附近，31日卻有一隻之前沒人看過的普里格津講話影片出現在網路上。(路透 )

俄羅斯瓦格納傭兵集團首腦普里格津因搭乘的飛機墜毀而身亡，日前舉行私人葬禮後下葬於聖彼得堡附近，31日卻有一隻之前沒人看過的普里格津講話影片出現在網路上，有可能是要激發外界的揣測。

福斯新聞與衛報報導，跟瓦格納關係密切的社群媒體「紙飛機」頻道「Grey Zone」發布了這隻日期不詳的影片，可見到普里格津搭的車正在移動，而他則對著鏡頭講話，談到了有人在猜他已死。

根據獨立媒體「莫斯科時報」的翻譯，普里格津說，「對於任何討論我是否還活著，還有我過得怎麼樣的人…現在是2023年8月下旬的一個周末，我在非洲。對那些談論我的清算、私人生活、收入或其他一切的人，嚴格來說，一切順利。」。

影片來源: The Telegraph YouTube

據轉述，在這隻新影片中，普里格津穿著的迷彩服跟21日所發布影片裡的戰術裝一致，這個時間點正值流產兵變與據報死亡之間，也就是瓦格納集團在非洲活動期間，談話則顯示他注意到自己的性命有危險。

普里格津宣稱21日發布的影像是在非洲拍攝，而他在最新影像提及的日期來看，該影片一定是在19或20日拍攝。「Grey Zone」戰略性選定時間發布影像，目標可能放在激起各界猜測他仍然還活著。

自從普里格津與瓦格納集團數位高層要員一起登上的飛機於23日墜毀，就一直流傳著他的死亡有可能是計畫好的。也因為俄羅斯總統普亭的政府是墜機事件的唯一調查機構，國際社會幾乎沒有機會檢視墜機現場的證據。但「Grey Zone」31日發布的新影像同樣沒有提供任何確切證據，可以反駁普里格津死於飛機爆炸的官方說法。

普里格津 瓦格納 俄羅斯

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