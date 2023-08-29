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烏克蘭擬明年大選 澤倫斯基民調滿意度91% 連任呼聲高

編譯中心／綜合28日電
烏克蘭最新民調顯示，多數受訪者希望烏克蘭總統澤倫斯基（前排右）連任。圖為澤倫斯基日前在烏克蘭頓內次克地區視察前線時與軍人合影。（路透）
烏克蘭最新民調顯示，多數受訪者希望烏克蘭總統澤倫斯基（前排右）連任。圖為澤倫斯基日前在烏克蘭頓內次克地區視察前線時與軍人合影。（路透）

烏克蘭獨立研調組織Rating Group的2月最新民調顯示，烏克蘭總統澤倫斯基的滿意度高達九成一，且六成五受訪者希望他連任。澤倫斯基團結國人對抗俄羅斯入侵，並透過戲劇性卻極為有效的演說技巧，贏得國際社會及西方領袖對烏克蘭持續的支援及承諾，種種表現都使他人氣不斷攀升。

烏克蘭總統大選首輪選舉表定於明年3月舉行。一位不願具名的烏克蘭反對黨議員認為，若烏克蘭勝利，澤倫斯基連任的機率將極高。波蘭智庫Res Publica Foundation設立的網路平台Visegrad Insight指出，俄烏和平協議、戰後重建與加入歐盟等，將是澤倫斯基競選連任的重大挑戰。

2019年烏克蘭總統大選時，澤倫斯基以七成三得票率當選總統，但上任後支持率不斷下滑，至俄烏戰爭爆發前夕，支持度僅剩二成五，背後原因包括選民期望過高、貪腐醜聞、手下醜聞、民生物價飆漲以及新冠疫情等。此外，澤倫斯基也沒有兌現承諾，解決基輔與莫斯科的紛爭。

澤倫斯基27日在社群平台指出，他這周將要求國會，針對戰時遭貪腐定罪的人提高刑罰，「與叛國罪等同看待」。烏克蘭近來為肅貪進行一系列政府改組，澤倫斯基更於8月開除地區徵兵中心所有主管官員。分析師指出，澤倫斯基若要迅速回應人民、穩定軍心，必須狠下心，就算親信犯錯也要嚴懲不貸。

文章依據美國國際民主協會（NDI）1月民調結果指出，下一屆烏克蘭總統熱門人選之一為武裝部隊司令扎盧茲尼，他的支持率高達八成七。儘管扎盧茲尼持續否認計畫參政，但軍事專家指稱，若烏克蘭戰勝，烏國軍人的形象將獲得重大提升。

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫也是熱門人選。布達諾夫的政治野心就比較明顯，他在宣傳及言論中經常流露政治色彩。知情人士指稱，一些總統圈子的人將布達諾夫視為未來政治盟友，因而助長了布達諾夫的野心。

另外，美國參議員葛蘭姆等人23日訪基輔，大力讚揚烏克蘭與俄國奮戰，但也表達烏克蘭必須在戰時舉行大選，對此，澤倫斯基回應，若夥伴分攤所需經費並獲烏克蘭國會批准，而且選民能進行投票，那麼戰時舉行大選就有可能。

澤倫斯基說，承平時期舉行選舉，經費約烏克蘭幣50億（約1.35億美元），「我不知道戰時得花多少錢，所以我告訴他，如果美國和歐洲提供財政支持。我不會拿買武器的錢去辦選舉，法律有明文規定」。

23日釋出的影像中，可看見烏軍在東南部村莊羅博蒂立起國旗。烏軍日前表示已自俄軍手...
23日釋出的影像中，可看見烏軍在東南部村莊羅博蒂立起國旗。烏軍日前表示已自俄軍手中收復該村。（路透）

烏克蘭 澤倫斯基 民調

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