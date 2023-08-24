我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯以謀殺和企圖謀殺罪被捕

普里格津身亡 俄官場沉默 澤倫斯基：跟我們無關

澤倫斯基獨立日讚為自由奮戰 俄攻烏釀1死16傷

中央社基輔／第聶伯羅24日綜合外電報導
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發聲明表示：「今天我們慶祝獨立32週年，烏克蘭獨立。自由人民的節日。」（美聯社）
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發聲明表示：「今天我們慶祝獨立32週年，烏克蘭獨立。自由人民的節日。」（美聯社）

烏克蘭今天慶祝遭俄羅斯侵略以來的第2個「獨立日」，總統澤倫斯基讚揚烏克蘭人為「自由」奮鬥。與此同時，俄羅斯今天對烏克蘭的攻擊造成至少1人喪生、16人受傷。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發聲明表示：「今天我們慶祝獨立32週年，烏克蘭獨立。自由人民的節日。」

在烏克蘭戰爭進入第19個月之際，澤倫斯基表示，自由「對我們每個人來說是一種價值觀，我們正在為自由而戰」。

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在通訊軟體Telegram上表示，時至今日持續為獨立而戰，現在是與帝國侵略者俄羅斯為敵。

烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）也在Telegram發文表示，在對俄羅斯戰爭期間，這個節日被賦予「新的意義」。

馬列克說：「這個節日不僅成為我們生命權和自由權的化身，還成為英雄主義和勇氣的象徵。」

路透報導，烏克蘭官員表示，獨立日當天俄羅斯對烏克蘭多地發動攻擊，造成至少1人死亡、16人受傷。

官員表示，赫松（Kherson）、第聶伯羅（Dnipro）以及前線城鎮庫拉霍韋（Kurakhove）遭到攻擊，造成平民受傷，烏克蘭南部1名農民被砲擊身亡。

第聶伯羅州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，俄羅斯飛彈攻擊第聶伯羅1個公車站，造成10人受傷。

他說，另有10多棟建築受損，包括銀行、飯店和行政大樓。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

日本各部門嚴陣以待 密切監測核處理水放射物質含量

延伸閱讀

普里格津身亡近1日 俄官場沉默 澤倫斯基：跟我們無關

普里格津身亡近1日 俄官場沉默 澤倫斯基：跟我們無關
瓦格納首腦普里格津墜機 普亭前發言人：烏情報局的國慶獻禮

瓦格納首腦普里格津墜機 普亭前發言人：烏情報局的國慶獻禮
澤倫斯基見塞爾維亞總統 兩人讚會談良好且開放

澤倫斯基見塞爾維亞總統 兩人讚會談良好且開放
澤倫斯基丹麥演講 稱確信俄羅斯將輸掉戰爭

澤倫斯基丹麥演講 稱確信俄羅斯將輸掉戰爭

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
去年印度出口稻米至全球約140國，逾2000萬公噸。專家憂心，印度限制稻米出口將使全球糧價再上漲；圖為印度南方安德拉省一處主要稻米貿易港口。（路透）

印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

2023-08-17 19:27

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹
好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算