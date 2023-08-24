澤倫斯基獨立日讚為自由奮戰 俄攻烏釀1死16傷

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發聲明表示：「今天我們慶祝獨立32週年，烏克蘭獨立。自由人民的節日。」（美聯社）

烏克蘭 今天慶祝遭俄羅斯 侵略以來的第2個「獨立日」，總統澤倫斯基 讚揚烏克蘭人為「自由」奮鬥。與此同時，俄羅斯今天對烏克蘭的攻擊造成至少1人喪生、16人受傷。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發聲明表示：「今天我們慶祝獨立32週年，烏克蘭獨立。自由人民的節日。」

在烏克蘭戰爭進入第19個月之際，澤倫斯基表示，自由「對我們每個人來說是一種價值觀，我們正在為自由而戰」。

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在通訊軟體Telegram上表示，時至今日持續為獨立而戰，現在是與帝國侵略者俄羅斯為敵。

烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）也在Telegram發文表示，在對俄羅斯戰爭期間，這個節日被賦予「新的意義」。

馬列克說：「這個節日不僅成為我們生命權和自由權的化身，還成為英雄主義和勇氣的象徵。」

路透報導，烏克蘭官員表示，獨立日當天俄羅斯對烏克蘭多地發動攻擊，造成至少1人死亡、16人受傷。

官員表示，赫松（Kherson）、第聶伯羅（Dnipro）以及前線城鎮庫拉霍韋（Kurakhove）遭到攻擊，造成平民受傷，烏克蘭南部1名農民被砲擊身亡。

第聶伯羅州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，俄羅斯飛彈攻擊第聶伯羅1個公車站，造成10人受傷。

他說，另有10多棟建築受損，包括銀行、飯店和行政大樓。