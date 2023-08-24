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正組織車隊朝俄羅斯推進？白俄獨立媒體：瓦格納傭兵仍在營地

編譯周辰陽／即時報導
「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津搭乘的飛機墜毀後推定死亡後，傳出白俄的瓦格納傭兵正在組織車隊前往俄羅斯，但又有消息稱他們並未離開營地資料照片。（美聯社）
「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津搭乘的飛機墜毀後推定死亡後，傳出白俄的瓦格納傭兵正在組織車隊前往俄羅斯，但又有消息稱他們並未離開營地資料照片。（美聯社）

瓦格納」傭兵集團首腦普里格津23日搭乘的飛機在莫斯科郊外墜毀後推定死亡，烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）引述消息來源指出，瓦格納的戰士正在組織車隊，準備離開白俄羅斯的營地與前往俄羅斯，但又有消息指出，瓦格納傭兵並未離開營地。

根據烏克蘭真理報引述的烏克蘭國家抗敵中心（Ukraine's National Resistance Centre）消息，據白俄地下抵抗運動的通報，就在23日晚間，瓦格納集團在當地的一些營地正在進行拆除。

報導指出，車隊推測正在前往白俄羅斯毗鄰俄羅斯的邊境，但白俄安全部門正試圖防止傭兵的車輛離開。

不過，烏克蘭真理報近半天後又引述獨立白俄羅斯軍事觀察媒體「Belaruski Hajun」消息表示，目前並未觀察到瓦格納集團傭兵從他們在白俄的基地區域撤出。

根據轉述，「Belaruski Hajun」觀察組織此刻並未記錄到傭兵武力從他們在白俄的主要基地、即Ceľ, Asipovičy區定居點的營地撤離，但23日晚間有紀錄到營地附近網路的運作一直斷斷續續。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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