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波蘭、白俄羅斯邊境局勢升溫 俄大使警告

香港中通社21日電
俄國駐白俄羅斯大使葛利茲洛夫。（美聯社資料照）
俄國駐白俄羅斯大使葛利茲洛夫。（美聯社資料照）

俄羅斯駐白俄羅斯大使葛利茲洛夫（Boris Gryzlov）20日警告，俄羅斯將把對白俄羅斯的任何攻擊視為對俄羅斯的侵略，將使用所有軍事力量實施報復。葛利茲洛夫發表上述言論之際，波蘭與白俄羅斯邊境局勢持續緊張。

據俄羅斯衛星網消息，白俄羅斯STV電視台20日播出對葛利茲洛夫的採訪。葛利茲洛夫說，「俄羅斯總統普亭明確表示，如果白俄羅斯遭到攻擊，我們將視之為對俄羅斯的攻擊。按照俄聯邦的軍事學說，在這種情況下可使用一切可用武器回擊。」

報導稱，葛利茲洛夫的言論顯然暗示了使用核武器的選項。

近期，波蘭就瓦格納集團轉移到白俄羅斯、俄羅斯在白俄羅斯部署核武器等事作出強硬表態。

波蘭與白俄羅斯邊境局勢持續緊張。8月10日，波蘭國防部長布瓦什恰克表示，波蘭計畫向波蘭與白俄羅斯邊境增派1萬名士兵，其中4000人將直接用於支持邊防軍，6000人將作為儲備力量。

此前一天，波蘭內務與行政部副部長瓦希克曾宣布，將向波蘭與白俄羅斯邊境增派2000名士兵執行邊防任務。　　

根據波蘭國防部官方提供的消息，波蘭除了大力採購先進的武器裝備和大規模擴軍外，還在與白俄羅斯接壤的邊境地帶修建了上千公里戰壕、18個簡易機場、20個炮兵陣地、13個防空反導陣地、搭建了30所野戰醫院，儲備了15萬噸彈藥、80萬噸包括醫療設備、武器配件、軍用燃料、野戰口糧、軍用通訊設備等在內的其他戰備物資以及6000多枚包括反坦克導彈、防空導彈、地對地導彈、空射巡航導彈等在內的各型高精度導彈，做好了隨時接替烏克蘭與俄羅斯直接開戰的所有準備。

白俄羅斯 國防部 瓦格納

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