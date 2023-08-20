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英媒：中國規避西方制裁 提供俄羅斯軍機與關鍵金屬

中央社倫敦20日綜合外電報導
中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。(路透資料照)
中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。(路透資料照)

烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯公司已收到數以萬計的中國物資。英國「每日電訊報」調查發現，中國正協助俄國裝備直升機、無人機、光學瞄準儀器，以及用於國防工業的關鍵金屬。

每日電訊報（Daily Telegraph）報導，自俄羅斯全面入侵烏克蘭至今年第一季，參與生產飛彈發射器、裝甲車和戰略轟炸機的俄羅斯企業（包括受制裁的公司）已收到來自中國的數萬批貨物。

與此同時，堅稱保持中立的中國，正試圖將自己定位成和平結束俄烏衝突的關鍵斡旋者。

儘管中國對其它國家出口數字大幅下降，但今年中俄貿易額將突破2000億美元，再創歷史新高。

根據貿易資料視覺化機構「經濟複雜性觀察組織」（Observatory of Economic Complexity, OEC）分析，截至今年6月的一整年，中國潛在軍事用途商品的出口量，比前一年成長了3倍多。

此類潛在軍事用途商品被歸類為軍民兩用，這代表它們也具有民用目的，可使中國規避國際制裁，聲稱它只與俄羅斯進行合法貿易。

中國的支持似乎正協助俄羅斯抵禦制裁，這讓人質疑西方削弱俄羅斯經濟的關鍵部分是否奏效。

根據開放資訊研究機構「莫法全球」（Molfar Global）彙編的數據，一家中國公司在戰前2個月向俄羅斯運送了1000架無人機。這家名為「糊塗蟲勁旅貿易有限公司」（Shantou Honghu Plastics）在其網站和社群媒體資料中，將自己描述為兒童玩具批發商。

這些無人機被送往一家名為Samson的俄羅斯公司，該公司同樣將自己描述為遊戲和玩具批發商，而且似乎是一家空殼公司，根據上市公司註冊處訊息，其名下資本只有1萬盧布（約新台幣3400元）。

隨後，在烏克蘭戰爭爆發4天後，中國公司「九九九空中救護」（Hems999）提供了2架直升機；此外，一家名為「天津華榮飛行公司」（Tianjin Huarong Aviation）也在俄烏戰事爆發後，將2架空中巴士（Airbus）直升機轉移給俄羅斯烏拉爾直升機公司（Ural Helicopter）。

烏拉爾直升機公司的主要客戶，即是被派往烏克蘭的俄國國家近衛軍（National Guard），其總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）曾長期擔任俄羅斯總統普亭的貼身保鑣。

自2022年初到今年第一季，中國公司還向50多家俄羅斯公司運送了光學瞄準儀器。去年，這些產品的進口額比前一年幾乎成長1倍，達到250萬美元。

「莫法全球」的研究也顯示，中國出口的渦輪噴射發動機和雷達飛彈導航系統，也先經由印度和哥斯大黎加再出口至俄羅斯，此舉顯然是為了逃避制裁。

貿易資料顯示，俄羅斯對軍備製造至關重要的原料和零組件進口數量巨增。

2022年，中國向俄羅斯出口了1800萬美元的鈦合金產品，幾乎是前一年的兩倍。質輕耐熱的鈦合金是製造軍機和武器的關鍵材料。

鈦板和鈦棒從中國運往NPP Start，這是一家防空飛彈發射器開發商，隸屬於俄羅斯技術國家集團（Rostec）。

鈦產品還被送往S7 Technics，該公司負責飛機維護和修理，並為一個負責監督蒲亭和其它克里姆林宮官員航空運輸的組織服務。

中國公司還運交鎂合金給圖波列夫公司（Tupolev），該公司製造並幫助維護Tu-95和Tu-160M等長程轟炸機，這些轟炸機曾被用來發射巡弋飛彈攻擊烏克蘭。

與生產卡瑪斯（Kamaz）車輛有關的公司，至少已收到520批來自中國的貨物。卡瑪斯颱風（Kamaz Typhoon）裝甲車係用於運送俄羅斯軍隊和貨物。

這些貨物包括可用於製造武器和軍事裝備的備品、焊接機和雷射機床。

中國將鋼材運往參與卡瑪斯裝甲車生產或發動機製造的俄羅斯公司。

合作生產卡瑪斯裝甲車的「馬格尼托哥爾斯克鋼鐵」（Magnitogorsk Iron and Steel Works）是俄羅斯最大公司之一，它自中國接收貨物，也受到美國和烏克蘭的制裁。

中國還可能通過秘密管道向俄羅斯供應原材料。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯即未公布其貿易數據，但其最大貿易夥伴中國的數據顯示，北京已成為俄羅斯至關緊要的生命線，就算普亭在世界舞台受排斥，西方公司和國家都已斷絕與莫斯科聯繫。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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