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華郵：烏軍反攻雷大雨小 民眾厭戰、國際挺烏力道恐減弱

編譯茅毅／即時報導
圖為19日烏軍在札波羅熱地區反攻時，朝俄軍陣地發射小型多管火箭砲。(路透)
圖為19日烏軍在札波羅熱地區反攻時，朝俄軍陣地發射小型多管火箭砲。(路透)

俄烏戰爭已快鏖戰滿1年半，烏克蘭總統澤倫斯基6月才首度證實烏軍展開大反攻。但華盛頓郵報20日報導，一份新的美國機密情報報告預測，烏軍今年的反攻攻勢將無法推進到烏克蘭東南部重要城市梅利托波爾（Melitopol）。該報導認為，官員原本將反攻行動定調為基輔今年從俄國占領軍手中光復重要失土的關鍵行動，但如今烏方似乎正無路可走、處境窘迫。

吹起反攻號角兩個多月來，跡象顯示進展停滯。烏軍的進展仍限於少數村莊，俄軍反而正在烏北推進，一項培訓烏克蘭飛官操縱美製F-16戰鬥機的計畫也被拖延。烏軍無法在俄烏戰場取得決定性勝利，也正引發世人認為這場戰爭正形成僵局，以及對國際社會支持烏克蘭力道恐減弱的擔憂。

在烏克蘭國內，厭倦戰爭的民眾渴望基輔領導高層為其帶來捷報；在烏克蘭目前最重要的友邦美國，預料明年總統大選選戰期間，華府政壇主張削減援烏支出的聲浪將變大。烏軍反攻行動的時間窗口也有限，恐重演去年入冬後因天氣惡劣而難以趁勝追擊的覆轍。

分析家表示，若未安排更先進的武器鞏固前線，或沒將基輔目前仍保留的預備部隊全部投入前線，則烏方不太可能能夠在反攻行動中有所突破。倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）兼華府智庫新美國安全中心（CNAS）高級研究員加迪（Franz-Stefan Gady）提到，問題在於俄烏哪一方會更快精疲力盡、師老兵疲。雙方現處於消耗戰階段，即企圖耗盡對方各項資源、而非在奪占或收復領土上獲得重大斬獲。

鑑於烏軍地面部隊大多受阻、西方援烏的F-16又還沒到位，烏方已針對莫斯科等俄國本土發動新一波無人機攻擊，惟收效甚小。俄方反藉由干擾器及偵測器等先進方法，對抗這些無人機。俄國國防部19日宣稱，1晚就擊落鎖定克里米亞的20架烏克蘭無人機。費城智庫外交政策研究所（FPRI）歐亞計畫負責人漢密爾頓（Bob Hamilton）也指出，烏克蘭製造足夠數量無人機的產能不夠，無法深入俄國本土攻擊許多目標，以消磨俄國的戰鬥意志。

加迪並坦言，「我們知道俄國的狀況已惡化，但還沒到即將崩潰的程度」。例如在烏北城市庫普揚斯克（Kupyansk），俄軍反而進行激烈抵抗甚至反攻。不過，當西方國家和烏克蘭官員被問到反攻進展時仍呼籲要有耐心，還說攻勢雖未如預期，但仍穩步推進。

烏克蘭 俄國 華府

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